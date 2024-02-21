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إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 3 حوادث خطيرة بحي الزيتون في غزة

2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 3 حوادث أدت إلى مقتل جندي وإصابة 3 بحي الزيتون شرق مدينة غزة خلال ساعات الليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، مقتل الرقيب أفراهام فوفاجين 21 عاما في الكتيبة 932 لواء ناحال، وإصابة 3 بجروح خطيرة في غزة، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة العمليات.


لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت عن تفاصيل وصفتها بأنها“حوادث خطيرة” وقعت في حي الزيتون بغزة.


وأشارت إلى أنه في إحدى الحوادث“وقعت مواجهة قريبة المدى لقوة مشاة من ناحال مع مسلحين في أحد أزقة الحي حيث قتل الرقيب أفراهام فوفاجين”.


أما في الحادثة الثانية، فقد ذكرت الإذاعة أنه“تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة”.
وتابعت:“تم تفجير عبوة ناسفة وإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوة أخرى، ما أدى إلى إصابة أخرى بجراح خطيرة”.


ولفتت الإذاعة إلى أنه“تم القبض على حوالي 10 فلسطينيين وأسرهم”.


بدوره، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن“الفرقة 162 انطلقت لعملية دهم هجومية في منطقة الزيتون”.


وذكر في تصريح مكتوب أن“اشتباكات وقعت فوق الأرض ومن خلال توجيه طائرات”.


وزعم أنه“خلال النشاط عثر الجنود على وسائل قتالية، وصواريخ آر بي جي وبنادق كلاشنكوف داخل منزل سكني”.


وادعى الجيش أن جنوده“رصدوا مسلحا في المنطقة من خلال مسيرة درون وبعد الرصد سعوا للاشتباك وقضوا عليه”.


وتابع:“منظومة النيران اللوائية وجهت بالتعاون مع سلاح الجو عدة غارات شنتها طائرات، منها المقاتلات والمروحيات القتالية التي قضت على مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع على قواتنا، مع مهاجمة الأهداف التي أطلِقت منها النيران” وفق قوله.- (الأناضول)

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