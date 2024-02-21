كما في الأفلام.. علاقة تربط ملكة بلجيكا المستقبلية بشاب من عامة الشعب

والتقت ولية العهد الأميرة إليزابيث ونيكولاس دود في يوم التسجيل بالجامعة، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وبعدها تطوّرت بينهما علاقة "تتجاوز الصداقة"، وفقاً لصحيفة بلجيكية.



وإليزابيث (22 عاماً) أكبر أبناء الملك فيليب والملكة ماتيلد الأربعة، وتدرس التاريخ والسياسة. ودود (20 عاماً)، من قرية ويتوورث بينين، على حدود روتشديل في لانكشاير، يدرس التاريخ.



وكلاهما يدرس في كلية لينكولن، المدرسة الأم لريشي سوناك والروائي جون لو كاريه.



فيما قال مصدر لصحيفة Het Laatste Nieuws البلجيكية الناطقة بالهولندية: "انتهى بهما المطاف في نفس المجموعة الدراسية، وبدأ التواصل بينهما في الحال"، وأضاف أنهما يرافقان بعضهما باستمرار. وأنهما "يدرسان ويكتبان المقالات مع بعضهما".



وقبل ذهابها إلى أكسفورد، درست الأميرة، التي تحمل اسم إليزابيث دي ساكس كوبورغ في الجامعة، في أتلانتيك كوليدج، وهي مدرسة داخلية شُيدت في قلعة تعود إلى القرن الـ12 في فالي أوف غلامورغان، وتُعرف بروحها الليبرالية.



وبعد تنازل جدِّها عن العرش لأسباب صحية عام 2013، أصبحت إليزابيث دوقة برابانت ووريثة العرش. وإذا اعتلت العرش فستكون أول ملكة لبلجيكا.



وفي مايو/أيار الماضي، رافقت والدها إلى حفل استقبال في قصر باكنغهام، عشية تتويج الملك تشارلز.



أما دود فكان تلميذاً في مدرسة روتشديل سيكث فورم، وهي مدرسة حكومية متميزة تضم قرابة 1500 تلميذ. وفي مقال على موقع المدرسة الإلكتروني، كتب دود أنه تقدم بطلب للالتحاق بجامعة أكسفورد لأنه شعر أنه "لن يخسر شيئاً من المحاولة".



وكتب قائلاً: "تقدمت بطلب إلى أكسفورد لأنني أردت أن تتاح لي فرصة الدراسة في جامعة بمستوى عالمي. كان الأمر يستحق أيضاً، لأن هذه التجربة طوّرت مهاراتي التحليلية، لذا حتى لو لم يُقبل طلبي فالمهارات التي تعلمتها ستظل تساعدني الآن وفي عملي مستقبلاً".



وكان دود في السابق تلميذاً في مدرسة Beech House الخاصة في روتشديل، وكان رئيساً لطلابها. وعام 2019، رُشح لجائزة وايتبريد التذكارية، التي تُمنح عن المساهمات البارزة في الحياة المجتمعية بين المدارس الخاصة.



وقلَّل أحد أقارب دود من أهمية الأقاويل حول ارتباط إليزابيث ودود عاطفياً، قائلاً لصحيفة Manchester Evening News: "يذهبان إلى الكلية نفسها ويدرسان معاً، تماماً مثل جميع أصدقائه الآخرين، ولا يمكنني التعليق أكثر من ذلك". -عربي بوست