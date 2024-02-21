القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتدمر دبابة بحي الزيتون

القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتدمر دبابة بحي الزيتون
التاريخ
2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام
أنها قنصت جنديا إسرائيليا في حي الزيتون بمدينة غزة، وأصابته إصابة مباشرة.
وأضافت كتائب القسام أنها
استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب حي الزيتون.
وفي اليوم الـ138 للحرب الإسرائيلية على غزة،
يواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في القطاع، مرتكبا مجازر جديدة خلّفت شهداء
وجرحى.
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