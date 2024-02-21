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القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتدمر دبابة بحي الزيتون

2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام أنها قنصت جنديا إسرائيليا في حي الزيتون بمدينة غزة، وأصابته إصابة مباشرة.
وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب حي الزيتون.

وفي اليوم الـ138 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الاحتلال استهداف مناطق مختلفة في القطاع، مرتكبا مجازر جديدة خلّفت شهداء وجرحى.

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