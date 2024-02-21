الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 27 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واسعة شنتها في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ27 للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
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