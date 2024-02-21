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الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية

2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 27 فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واسعة شنتها في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ27 للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

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