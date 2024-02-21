استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد الأسير خالد الشاويش (53 عاما)، من مخيم الفارعة شمال طوباس بسجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو معتقل منذ تاريخ 28 أيار 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة، وفقا لما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لهما اليوم الأربعاء.
وترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246 شهيدا، بارتقاء المعتقل الشاويش.
والمعتقل الشاويش كان من ضمن الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة في 7 تشرين الأول.
والشهداء هم: عمر دراغمة واستشهد في 23 تشرين الأول، وعرفات حمدان في 24 تشرين الأول، وماجد زقول في 6 تشرين الثاني، وعبد الرحمن مرعي في 13 تشرين الثاني، وثائر أبو عصب في 18 تشرين الثاني، وعبد الرحمن البحش بتاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وآخرهم المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 شباط الحالي.
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