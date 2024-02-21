كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للتحصينات

كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للتحصينات
التاريخ
2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام-
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من استهداف
مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل في حي الأمل غرب خان يونس
(جنوبي قطاع غزة) بقذيفة مضادة للتحصينات.
وقالت الكتائب إن
مقاتليها أكدوا مقتل 3 جنود وهبوط مروحية إسرائيلية لإخلائهم.
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