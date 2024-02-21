السعودية: هناك حاجة لإصلاح مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية
السعودية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى
الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، الذي تقدّمت به الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.
ونقلا عن صحيفة
"عكاظ"، أكدت الوزارة أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس
الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية
في المعايير.
وحذرت السعودية من
تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد
الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية
الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
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