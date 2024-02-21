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السعودية: هناك حاجة لإصلاح مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى

2/21/2024 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، الذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.
ونقلا عن صحيفة "عكاظ"، أكدت الوزارة أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.

وحذرت السعودية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

MENAFN21022024000072011014ID1107882012

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