ففي كلّ مرة نسمع فيها عن استهداف الحوثيين لسفينة في البحرين الأحمر والعربي، نلاحظ أن هناك رابطاً مشتركاً بين هذه السفن، وهو أنها ترفع أعلاماً أجنبية، وليس أعلام دولها.



وتُعد بنما الدولة الأولى التي يفضل ملاك السفن رفع علمها، إضافة إلى ليبيريا وجزر مارشال وجزر البهاماس، في ما يُعرف بأعلام الملاءمة أو "Flags of Convenience"، ولكن لماذا ترفع السفن أعلام دول أخرى؟؟ وماذا يقول القانون البحري عن ذلك؟



لماذا ترفع السفن أعلام دول أخرى؟

تقدم غالبية شركات الشحن البحرية وملاك السفن على تسجيل سفنهم في دول صغيرة وغير مشهورة، وذلك لعدة أسباب، غالبها اقتصادية، فالشركات الاقتصادية لا تهتم سوى بالأرباح، وفي سبيل ذلك يتم اللجوء إلى هذا الأمر.









بنما من أكثر الدول التي يرفع علمها على السفن

إذ تقدم الدول الصغيرة مثل بنما ميزات كثيرة لأصحاب السفن من أبرزها الإعفاء من الضرائب، خلافاً لما يمكن لمالكي السفن دفعه لو اختاروا رفع علم بلدهم الأم، خاصة الدول التي تفرض ضرائب عالية النسبة على مواطنيها، بالإضافة إلى التمتع بالحماية التنظيمية والقانونية، إذ يتيح نظام التسجيل في الدول الصغيرة توظيف أطقم السفن من أي مكان في العالم، وكذلك توفير القوى العاملة والخدمات بشروط مناسبة بهدف تقليل تكاليف الشغل، وهو ما من شأنه تخفيف النفقات.



كما أنّ تلك الدول تقدّم امتيازات أخرى أهمها سهولة التسجيل، إذ توفر ما يُعرف بنظام التسجيل المفتوح، هو الأسهل، مقارنة مع غيره من الأنظمة في دول أخرى، ويمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت أيضاً. كما يمكن لأصحاب السفن القيام بعملية التسجيل خارج دولة العلم.



أي إنّ الإجابة على سؤال لماذا ترفع السفن أعلام دول أخرى؟ في قسطه الاقتصادي هو البحث عن ملجأ ضريبي مناسب ويد عاملة رخيصة، وسهولة في التسجيل تنتج عنها أرباحٌ مقتدرة للسفن وأصحابها.



وهناك سببٌ آخر لرفع السفن أعلام دول أخرى على ظهرها، وهو الالتفاف على العقوبات، إذ أقدمت الدول التي فرضت عليها عقوبات، مثل إيران، وكوريا الشمالية، على تسجيل سفنها، خصوصاً ناقلات النفط، بالدول الصغيرة من أجل تجنب العقوبات.



وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنقل البحري سجلت أكثر من 50 سفينة تابعة لها في بنما، وذلك في أعقاب رفع أمريكا العقوبات المفروضة عليها عام 2016 بموجب الاتفاق النووي.



متى بدأت عملية رفع السفن أعلام دول أخرى؟

بعد معرفة الإجابة عن السؤال: رفع السفن أعلام دول أخرى؟ نبحث عن متى بدأ رفع السفن أعلام دول أخرى؟، إذ بدأت عملية تسجيل السفن في دول أجنبية في عشرينيات القرن الماضي، وذلك بسبب القوانين الصارمة التي تفرضها معظم الدول، ما دفع أصحاب السفن للجوء لتسجيل سفنهم في دول أخرى.



إذ كان ملاك السفن الأمريكيون هم أوّل من أقدم على تسجيل سفنهم في دول أخرى، وذلك بهدف التهرب من القيود التنظيمية وارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 1922 سجّل تسجيل أول سفينتين أمريكيتين في بنما التي فتحت الباب أمام هذه الممارسة، التي سرعان ما انتشرت وشهدت نمواً كبيراً.



وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، نما سجل بنما بسرعة أكبر، مع رغبة أصحاب السفن بخفض النفقات العامة، في حين قام الأوروبيون بتغيير الأعلام، تجنباً لارتفاع معدلات الضرائب.



ومع ارتفاع الطلب على التسجيل المفتوح للسفن، شكلت دول أخرى في العالم الثالث نظاماً مشابهاً، حيث استخدمت الولايات المتحدة سجل ليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة.



وقد ظل مصطلح "أعلام الملاءمة" مستخدماً منذ خمسينيات القرن العشرين، وهو يشير إلى الراية المدنيّة التي ترفعها سفينة ما للدلالة على الدولة التي سُجِّلت فيها أو دولة العلَم.



وتمتلك بنما أكبر سجل للسفن في العالم، تليها ليبيريا وجزر مارشال وهونغ كونغ وسنغافورة.



ماذا يقول القانون الدولي البحري عن رفع السفن أعلام دول أخرى؟

تنص المادة 92 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الوضع القانوني للسفن في فقرتها الأولى على أن "تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار، إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة أخرى أو في مقتضى نصوص في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما، أو أثناء وجودها في ميناء الزيارة إلا في حالة نقل حقيقي في الملكية أو في التسجيل".



كما لا يجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين، مستخدمة إياها وفقاً لاعتبارات الملاءمة أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة أخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة العديمة الجنسية.



وبموجب القانون الدولي البحري، فإن السفينة التجارية التي تدخل ميناءً أجنبياً تخضع حالاً للقانون المحلي للمكان الذي دخلت إليه، ولكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة لقانون الدولة التي ترفع علمها. ولا تتدخل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة.



الأوضاع المتوثرة في البحر الأحمر أعادت الأضواء إلى أعلام السفن / مواقع التواصل

وإذا حدثت جريمة ما على ظهر السفينة فإنها تُعالج بموجب قانون العلم الذي تحمله ومهما كانت جنسية المجرم. أما إذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها، فإن لها حقاً قانونياً غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيين إلى الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، ذلك أن قانون الساحل أعظم من قانون العلم الذي تحمله السفينة.



غير أن المادة 27 من القانون، لا تجيز للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة عبر بحرها الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة ارتُكبت على ظهر السفينة إلا في حالات، من بينها أن تكون الجريمة التي ارتُكبت مخلة بسلم هذه الدولة أو بحسن النظام في المياه الإقليمية. -عربي بوست

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