غالانت: ملتزمون بتدمير حماس وإعادة الرهائن

غالانت: ملتزمون بتدمير حماس وإعادة الرهائن
التاريخ
2/21/2024 2:28:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "أهداف إسرائيل في هذه الحرب لم تتغير، وهي ملتزمة بتدمير حركة حماس وإعادة الرهائن من قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قال غالانت إن "تعميق العملية العسكرية في غزة يقرب إسرائيل من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع".
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