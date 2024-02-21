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غالانت: ملتزمون بتدمير حماس وإعادة الرهائن

2/21/2024 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "أهداف إسرائيل في هذه الحرب لم تتغير، وهي ملتزمة بتدمير حركة حماس وإعادة الرهائن من قطاع غزة".
وفي وقت سابق، قال غالانت إن "تعميق العملية العسكرية في غزة يقرب إسرائيل من التوصل إلى اتفاق واقعي لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع".

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