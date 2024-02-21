الكنيست يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

الكنيست يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية
التاريخ
2/21/2024 2:28:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صوتت هيئة الكنيست صوتت بالأغلبية على اقتراح الحكومة الإسرائيلية بعدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وقال حزب الليكود -الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- في بيان إن 99 من أصل 120 مشرعا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة، وذلك بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقو
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