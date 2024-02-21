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الكنيست يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

2/21/2024 2:28:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صوتت هيئة الكنيست صوتت بالأغلبية على اقتراح الحكومة الإسرائيلية بعدم الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
وقال حزب الليكود -الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- في بيان إن 99 من أصل 120 مشرعا صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة، وذلك بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقو

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