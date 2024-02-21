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قنص وتدمير آليات.. القسام تتصدى لقوات الاحتلال بحي الزيتون - فيديو

2/21/2024 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الأربعاء، مشاهد من المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة.


وأظهرت المشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع، فضلا عن عملية قنص أحد قناصي جيش الاحتلال.

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