قنص وتدمير آليات.. القسام تتصدى لقوات الاحتلال بحي الزيتون - فيديو

قنص وتدمير آليات.. القسام تتصدى لقوات الاحتلال بحي الزيتون - فيديو
التاريخ
2/21/2024 2:28:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الأربعاء، مشاهد من المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي
في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وأظهرت المشاهد استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع، فضلا عن عملية قنص أحد قناصي جيش الاحتلال.
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