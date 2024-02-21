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غانتس: إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات

2/21/2024 2:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال عضو مجلس وزراء الحرب للاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن هناك إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات وصولا لصفقة تبادل جديدة.

وأضاف، أن من دون اتفاق جديد حول الرهائن، سوف تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح حتى خلال رمضان، بعد إجلاء السكان.

وأشار إلى أنه سيتم نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس.

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