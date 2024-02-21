غانتس: إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات

وأضاف، أن من دون اتفاق جديد حول الرهائن، سوف تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح حتى خلال رمضان، بعد إجلاء السكان.

وأشار إلى أنه سيتم نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس.