غانتس: إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات

غانتس: إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات
التاريخ
2/21/2024 2:28:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال عضو مجلس وزراء الحرب للاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن هناك إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات وصولا لصفقة تبادل جديدة.
وأضاف، أن من دون اتفاق جديد حول الرهائن، سوف تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح حتى خلال رمضان، بعد إجلاء السكان.
وأشار إلى أنه سيتم نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس.
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