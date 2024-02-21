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هل يتفاقم خطاب الكراهية في مجتمعنا؟

2/21/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. أشرف الراعي يمتاز المجتمع الأردني بأنه مجتمع متحاب، متكافل، متعاون، وقد واجه العديد من الصعوبات والملمات منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، لكنه وقف قوياً صلباً قادراً على تجاوزها، وكل ذلك بفضل السمات التي تتسم بها الشخصية الأردنية؛ كشخصية معتدة بتاريخها، وإرثها الفكري، والثقافي، والاجتماعي، ومنجزاتها الوطنية، وقدرتها على الوقوف بصلابة ضد كل ما يهدد أمنها الوطني أو مجتمعها، لا بل كانت وما زالت الشخصية الأردنية شخصية أصيلة لها القدرة على تطوير ذاتها، والتطلع إلى مستقبلها بطموح.
لكن ما شهدناه أخيراً من تزايد لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما يشير إلى إشكالية وخلل معين لا بد من التوقف عنده، وهو ما يدعونا للتساؤل، لماذا تزايد الخطاب الذي يحاول تفتيت الصف بعد الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وسكانه الأبرياء المدنيين العزل، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من الحسابات التي تنشر معلومات، وعبارات تحتقن بخطاب الكراهية والإساءات والشتائم هي حسابات مزيفة؟، وهو ما أشار إليه تقرير مميز للصديق الصحفي ((محمد الكيالي)) على صفحات ((الغد)) بعنوان (حسابات تروج لخطاب الكراهية.. ودعوات لتفعيل ((الجرائم الإلكترونية))).
إن كل ما يحدث يشير إلى جهات خفية لا تريد الخير لمجتمعنا، وتريد تفتيت وحدة الصف من أجل غايات معروفة للقاصي والداني، لكن بالتأكيد المجتمع الأردني هو مجتمع واعٍ وقانون الجرائم الإلكترونية لا بد وأن يكون بالمرصاد لكل من يحاول الإساءة للأردن، وما حقق من منجزات، ولمواقفه السياسية، والعروبية الحقيقية التي تهدف إلى إنهاء كل أشكال الظلم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ فالقضية واحدة وهو إيمان مشترك بين الشعب، وجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومن هنا فإن مسؤولية المواطن هي الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة والسليمة، وهذا يأتي في إطار مسؤولية وسائل الصحافة والإعلام الحقيقية المهنية بعيداً عن المنصات ((غير الموثوقة)).
إذ تتمثل مسؤولية وسائل الصحافة والإعلام في تقديم المعلومات والأخبار بشكل دقيق، وموضوعي، ومتوازن، وعدم التحيز، أو الترويج لآراء معينة، أو مصالح شخصية، أو جهات معينة، وتشمل هذه المسؤولية توفير منصة لجميع الأصوات، والآراء، والأفكار والمعتقدات، وعدم تحريف المعلومات أو تضخيم الأحداث بشكل يخلق الذعر أو يثير العنف أو الكراهية في المجتمع مع المحافظة على أمنه واستقراره وتكريس وحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وهو ما تقوم به صحافتنا الوطنية المحترمة.
فضلاً عن ذلك، لا بد اليوم من تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على كل من يمارس خرقاً لنصوصه، من دون أن يؤثر ذلك سلباً في حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوراً والتي كرستها عدد من المواد الواردة فيه وعلى رأسها المواد 15 و128 / 1 منه وغيرها الكثير التي تحمي هذه الحرية وتحمي أيضاً الحريات الفردية والخصوصيات وتحمي المجتمع ككل من أي انتهاكات أو إساءات أو اعتداءات لفظية قد تؤدي – لا سمح الله – إلى تقويض الأمن المجتمعي.
خطاب الكراهية موجود على المنصات الرقمية، لكن المساءلة القانونية والتوعية المجتمعية - من خلال وثيقة مجتمعية أدعو هنا لإطلاقها من خلال وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع أي جهة رسمية تعمل في هذا القطاع المهم كهيئة الإعلام – ما يمكن أن يسهم في لجم هذا الخطاب الذي أجزم قاطعاً بأنه لم يأتِ من مواطن أردني منتمٍ لوطنه، وإنما يأتي من جهات خارجية لا تريد الخير لهذا الوطن الذي يقف شامخاً عزيزاً معتداً بتاريخه مؤمناً بمستقبله.

MENAFN21022024000072011014ID1107882005

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