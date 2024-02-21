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جيفرسون يلتحق بمنتخب السلة ومشاركة الدويري مرهونة بموافقة بودروم التركي

2/21/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – رفع المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهة شقيقه المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد في صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025".
ويسعى "صقور الأردن" إلى مصالحة الشارع الرياضي، وتحقيق بداية مثالية في التصفيات القارية بقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة آسيا للمرة الـ17 في تاريخه، وذلك بعدما أنهى مشاركته مؤخرا في بطولة قطر الدولية الودية بتلقيه ثلاث خسائر متتالية أمام منتخبات البحرين (73-82) ومصر (58-95) وإفريقيا الوسطى (65-68).
والتحق المجنس الأميركي رونديه جيفرسون بتدريبات المنتخب الوطني أمس، فيما لم تتضح الصورة بعد حول إمكانية مشاركة لاعب الارتكاز أحمد الدويري المحترف في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي، والذي استقبل وزوجته مولودتهما الأولى "عائشة" مؤخرا، في مباراتي فلسطين والسعودية.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "سيشارك جيفرسون مع الصقور بعد وصوله من الفلبين، فيما خاطبنا إدارة فريق شاجداش بودروم سبور التركي بكتاب رسمي للسماح للاعب الارتكاز أحمد الدويري بالالتحاق بالمنتخب الوطني، وننتظر منهم ردا ايجابيا خلال الساعات المقبلة".
وحول مكتسبات المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني من بطولة قطر الدولية الودية، أشار عليان: "ذهبنا إلى بطولة قطر ونحن مدركين بأن النتائج غير مهمة بالنسبة لنا في هذه المرحلة، بقدر أهمية إعداد وتحضير اللاعبين للمباريات الرسمية وإكسابهم فرصة الاحتكاك، وأعلنا عن ذلك في مؤتمر صحفي، خصوصا وأن هذه البطولات تأتي بهدف الاستعداد بعيدا عن تحقيق نتائج مزيفة".
وتابع: "أراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني منح فرصة للاعبين الشباب والاعتماد على المحليين، ولمسنا ذلك من خلال التدرج في منح اللاعبين روحي الكيلاني وعبدالله شتات فرصة خوض دقائق لعب جيدة، وقدما مستويات مبشرة"، لافتا إلى أن حالة الاستياء التي يواجهها المنتخب الوطني اليوم بعد تعرضه لثلاث خسائر ببطولة قطر، تبدو مشابهة لما حدث في بطولة دبي قبل نحو عامين، والتي كانت نقطة انطلاقة صقور الأردن لتحقيق انتصارات حقيقية على منتخبات كبيرة، وبوابة التأهل التاريخي الثالث إلى كأس العالم.
وثمن عليان جهود الاتحاد القطري لكرة السلة في تنظيم واستضافة هذه البطولة، مؤكدا: "شاركنا في البطولة لتحقيق الاستفادة الفنية وخدمة للأشقاء القطريين في الترويج لكأس العالم، ونشكرهم على حسن الضيافة والاستقبال"، ومعربا عن تمنياته بأن تلتف الجماهير خلف المنتخب الوطني لدعمه في هذه المرحلة، سعيا لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي.
وينتظم 13 لاعبا في تدريبات المنتخب الوطني، وهم: محمد شاهر، أشرف الهندي، أمين أبو حواس، هاشم عباس، أحمد حمارشة، يوسف أبو وزنة، مالك كنعان، محمود الهزايمة، روحي الكيلاني، عبدالله شتات، أحمد حموري، فريدي إبراهيم والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، وينتظر أن يتم الإعلان عن قائمة الفريق النهائية في وقت لاحق من اليوم.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن الجولة الثانية من النافذة الأولى.
وطبقا لنظام تصفيات كأس آسيا، تقام المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب خلال ثلاثة نوافذ لعب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة الرياض وتوجت بلقبه كوريا الجنوبية بفوزها على اليابان في النهائي (78-76) آنذاك.

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