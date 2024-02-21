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النشميات يتخطى غوام ويبلغ نصف نهائي غرب آسيا

2/21/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - واصل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم التألق في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، بعد أن تجاوز منتخب غوام أمس بثلاثية بيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة التي تقام أحداثها على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة السعودية.
ونجح منتخب السيدات في تسجيل الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، ليتصدر فرق المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على السعودية بثلاثة أهداف لهدف، ويتقدم خطوة للأمام نحو هدف الحفاظ على اللقب، ببلوغه الدور نصف النهائي للبطولة.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة مكونة من شرين الشلبي، رند أبو حسين، العنود غازي، آية المجالي، نور زوقش، لانا فراس، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، لين البطوش، ميساء جبارة وبانة البيطار.
وعلى الطرف المقابل، أشركت مدربة غوام كريستين تومسون بصفة أساسية كل من إيزابيلا هارا، ميهايلا بيريز، ترو دياسكو، ريبيكا بارتوش، جيناي بيريز، مايلي جارغوالاف، كاميران كروز، ماريا أنايا، أيدا روز، ليكسي تايتاجوي وأريانا سانشيز.
وتبادل الفريقان الخطورة مع بداية الشوط الأول، حيث ألغى حكم المباراة هدفا بداعي التسلل لمنتخب غوام، لتنهي بعد ذلك ميساء جبارة حفاظ المنافس على نظافة شباكه، بتسجيلها الهدف الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى غوام، لينتهي الشوط الأول بتقدم“النشميات” بهدف نظيف.
واستمر المنتخب الوطني في تهديد مرمى المنافس مع بداية الشوط الثاني، ونجحت جبارة في تسجيل الهدف الثاني الشخصي لها وللمنتخب عند الدقيقة 66، بعد خروج خاطئ من حارس مرمى غوام، قبل أن تسجل أيدا روز هدف“النشميات” الثالث بالخطأ في مرمى فريقها قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشرة دقائق.
وقام عدد من لاعبات المنتخب الوطني برفع قميص اللاعبة مي سويلم تضامنا معها، وهي التي أصيبت في المباراة الأولى بقطع بالرباط الصليبي، وستغيب عن المنتخب في المرحلة المقبلة.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت منتخبي لبنان والسعودية، فيما يلتقي منتخب السيدات غدا بنظيره اللبناني عند الساعة الخامسة مساء في ختام الدور الأول بالبطولة.
وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، علما بأن المجموعة الثانية تضم منتخبات فلسطين، العراق، سورية ونيبال.

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