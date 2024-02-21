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شباب الحسين وعيرا يخسران أمام النجمة ومصافي الشمال في طائرة الأندية العربية

2/21/2024 2:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - تعرض فريقا شباب الحسين وعيرا للخسارة مجددا في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة أمس، حيث سقط شباب الحسين في اختبار النجمة البحريني بنتيجة 0-3 بواقع 17-25، 17-25، و21-25، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية، فيما خسر عيرا أمام مصافي الشمال العراقي بنتيجة 0-3، بوااقع 22-25، 23-25، و21-25، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة.
وتتواصل الندية في مباريات اليوم، حيث يلعب دار كليب البحريني مع مصافي الشمال العراقي في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب الأهلي بنغازي الليبي مع قطر القطري في صالة الأميرة سمية، ويلتقي برقان الكويتي مع السويلحي الليبي عند الساعة الرابعة في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلتقي شباب عيرا مع الشرطة القطري في صالة الأميرة سمية، ويلعب كاظمة الكويتي مع النجمة البحريني عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، وبالتوقيت ذاته يلعب شباب الحسين مع السيب العماني في صالة الأميرة سمية.
شباب الحسين 0 النجمة 3
احتاج شباب الحسين إلى التركيز في انطلاقة الشوط الأول، وتعددت الأخطاء تحت الشبكة، واصطدمت كرات خالد أبو مشرف وأحمد العمري والروسي باهاي عند حوائط صد النجمة التي شيدتها أيادي فاضل عباس ومحمود حسن وحسن ضاحي، رغم اجتهادات ياسر عثمان في تنويع حلول الهجوم، إلا أن ضبط النجمة البحريني الملعب الخلفي والهجوم بساحقات المحترف جاكوب لينك وجاسم الحايكي وحسن المتروك، منحت النجمة البحريني التقدم 8-5 و18-11، قبل أن ينهي الشوط الأول بنتيجة 25-17.
ولم يختلف الواقع في الشوط الثاني، فواصل النجمة هجومه الهادر من جميع محاور الشبكة، وفق أوامر المعد محمود حسن، وساحقات جاكوب وحسين الجشي وجاسم الحايكي وفاضل عباس، وظهرت اجتهادات ليبرو شباب الحسين أيهم خنفر في لم الكرات من الملعب الخلفي، ومحاولة المعد ياسر عثمان في ترتيب طلعات حسن أبو مشرف والغاني ابراهيم عبدالحميد وإياد ماضي وأحمد العمري، ومحاولات تقليص النتيجة 8-12 و16-12، إلا أن النجمة البحريني أنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-17.
وارتفع مؤشر أداء شباب الحسين في الشوط الثالث، حين أحسن تشييد حوائط الصد وإغلاق المنافذ أمام قوة البحريني من الطرفين ومن الخلف، وبرع المعد باسر عثمان في تفعيل أيادي خالد أبو مشرف وإبراهيم عبدالحميد وباهاي وماضي، وتبادل الفريقان السجال النقطي والتعادل 6-6، قبل أن يستعيد البحريني قوته وفق إشارات محمود حسن وساحقات جاكوب والسيد هاشم وفاضل عباس، ليتقدم 12-8، إلا أن إرسالات عبدالحميد الساحقة وتشييد حوائط الصد أعاد التعادل 13-13 و16-16، قبل أن ينهي النجمة الشوط الثالث 25-21، والمباراة بنتيجة 3-0.
نتائج المباريات
وشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي بنغازي الليبي على كاظمة الكويتي بنتيجة 3-1، بواقع 17-25، 25-18، 25-22، و25-16، والسيب العُماني على قطر القطري بنيتجة 3-0، بواقع 25-13، 25-19، و25-16، ودار كليب على برقان الكويتي بنتيجة 3-1، بواقع 25-18، 22-25، 25-17 و25-23، وفاز السويحلي الليبي على الشرطة القطري بنتيجة 3-2 ، بواقع 25-23، 19-25، 24-26، 25-23، و15-11 في قمة مباريات اليوم الثاني من بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة.
رأي فني
من جهة ثانية، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، أن فرق البطولة متسلحة بالجهوزية البدنية والفنية والاحتكاكية التنافسية، مشيرا إلى قوة لاعبيها والإضافة الفنية النوعية الفارقة لمحترفيها، متوقفا عند لقاء السويحلي الليبي والشرطة القطري الذي وصفه بالقمة المبكرة، والذي احتاج السويلحي إلى الشوط الفاصل لحسمه، مرشحا الفريقين إلى جانب السيب العماني والشرطة وقطر القطريين للمنافسة على اللقب.
وعن مستوى فريقي شباب الحسين وعيرا مع مرور يومين على المنافسات العربية، أجاب الوسلاتي:“بصراحة الفرق العربية في طابق وفرقنا في طابق آخر، وهذا يعود إلى فوارق الامكانات المادية للأندية، والتي تدفع مبالغ كبيرة لضم أفضل المحترفين، فضلا عن قدومهم من دوريات بلادهم بجهوزية مثالية، وأتمنى للفريقين الاستفادة من الدرس العربي وتقديم الأفضل في المباريات المقبلة”.

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