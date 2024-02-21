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أبو طه يمنح الوحدات نقاط الرمثا.. والفيصلي يعود لسكة الانتصارات

2/21/2024 2:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ومهند جويلس عمان - ساهم تألق لاعب الوحدات مهند أبو طه في منح فريقه نقاط مواجهة الرمثا، بتسجيله هدفين الأربعاء بمرمى الضيف، في المباراة المؤجلة التي انتهت نتيجتها بثلاثة أهداف دون رد، على ستاد عمان الدولي، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل مهاجم الوحدات محمد عبد المطلب“بوغبا” ثاني أسرع أهداف مرحلة الذهاب بعد مرور 45 ثانية فقط على انطلاقة المواجهة، علما بأن الهدف الأسرع بالدوري لغاية اللحظة سجله مهاجم سحاب أحمد أبو كبير بمرمى الأهلي بعد مرور 28 ثانية فقط بالجولة الثالثة.
وعلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، عاد الفيصلي لسكة الانتصارات بفوزه على مستضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق الشاب قصي المنصوري.
وبعد نهاية مرحلة الذهاب، احتل فريق الحسين إربد الصدارة وبرصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يتواجد الوحدات بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثالث وبرصيده 24 نقطة، ويحتل الرمثا رابعا برصيد 16 نقطة، وشباب العقبة خامسا بـ15 نقطة، ثم معان وشباب الأردن بـ13 نقطة، ومغير السرحان بـ11 نقطة، السلط 10 نقاط، والجليل والأهلي وسحاب بـ8 نقاط.
مغير السرحان 0 الفيصلي 2
 مثل مغير السرحان: أحمد عرباش، غيث العثامنة (سامر خانكان)، زيد أبو الريش، مجاهد الزواهرة، محمد أبو الذهب (أحمد ابو نجيلة)، محمد الجوهري، أحمد السليم (احمد شديفات)، قصي طنوس، محمود فريتخ، كريم ابو زيتون (أحمد الحراحشة) حمزة الشمالي.
المدير الفني: خالد الدبوبي.
الفيصلي: نور الدين بني عطية، براء مرعي (مهند خير الله)، حسام أبو الذهب، سالم العجالين، إحسان حداد، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، يوسف ابو جلبوش“صيصا”، أحمد أبو شعيرة (قصي المنصوري)، عارف الحاج (أدهم الرفاعي)، رزق بني هاني.
المدير الفني: احمد هايل.
الحكام: صدام عمارة للساحة، حمزة سعادة،احمد الحتو، ومحمد بدرانة رابعا.
الانذارات: محمد ابو الذهب، محمد الجوهري (السرحان)، خالد زكريا (الفيصلي).
سيناريو الهدفين
- لعب عارف الحاج كرة أمامية طويلة نحو“البديل” قصي المنصوري في ميسرة مغير السرحان، ليوجّه الأخير كرة عرضية اصطدمت بقدم المدافع أبو زيتون وأكملت طريقها للمرمى هدفا (42).
- تبادل لاعبو الفيصلي الكرة داخل منطقة الجزاء، فمرر المنصوري كرة عرضية متقنة نحو صيصا الذي قدمها على طبق من ذهب صوب عارف الحاج الذي دكها المرمى الهدف الثاني (45+2).
فرص المباراة
 - سدد كريم أبو زيتون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها بني عطية لركنية (6).
- أرسل محمد أبو الذهب قذيفة نحو مرمى الفيصلي تألق بني عطية في ردها (7).
- خطف الجوهري الكرة من الحارس بني عطية، ولكن محاولته ذهبت بجوار القائم (23).
- استغل محمد ابو الذهب ارتباك مدافعي الفيصلي ليسدد كرة مرتدة قوية جاورت المرمى (26).
- استقبل عارف الخارج الكرة الآتية من ركنية ولعبها بأسلوب جميل تدخل قائم مرمى عرباش ومنع هدفا للفيصلي (30).
- انطلق قصي المنصوري في ميسرة مغير السرحان، وأرسل كرة عرضية على قوس منطقة الجزاء، لعبها المدافع المتقدم حسام أبو الذهب برأسه لكن الكرة علت العارضة (39).
- أضاع لاعبو مغير السرحان فرصة ذهبية أمام مرمى بني عطية في مشهد غريب، بعد أن سدد الجوهري وأبو الذهب كرتين أبعدهما الحارس (50+2).
- تالق عرباش في صد كرة من انفراد رزق بني هاني بحضور مميز (49).
- أضاع المنصوري فرصة تعزيز النتيجة، عندما سدد بتهور كرة سهلة فوق المرمى (56).
- ووضع بني هاني زميله عارف الحاج في مواجهة المرمى بكرة جميلة، أنقذها الحارس عرباش (65).
- انطلق صيصا ورفع كرة عرضية على قدم عارف اصطدمت بالمدافع لتعود لزرق بني هاني سددها وارتدت من القائم الأيمن (71).
الوحدات 3 الرمثا 0
 الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سريوة (أنس العوضات)، صالح راتب، عامر جاموس، مهند أبو طه (حسان زحراوي) ومحمد عبد المطلب“بوغبا” (محمود زعترة).
المدير الفني: أمجد أبو طعيمة.
الرمثا: مالك شلبية، المعتصم بالله الزعبي، عبد الرحمن الدرايسة، حسين الرشدان (عبد الرحمن أبو الكاس)، أحمد المغربي، عامر أبو هضيب، أحمد السلمان (إبراهيم الخب)، مجد الزعبي (خالد أبو عاقولة)، بشار الذيابات (مؤمن الساكت)، علي العزايزة والهادي سالم.
المدير الفني: وسيم البزور.
الحكام: محمد مفيد حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني قيس خميس ووسيم الطبيشات رابعا.
الإنذارات: خالد كردغلي، صالح راتب (الوحدات)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب الوحدات أحمد سريوة كرة من داخل منطقة الجزاء لزميله محمد عبد المطلب“بوغبا”، الذي تسلمها ووضعها بهدوء على يسار حارس الرمثا مالك شلبية (1).
- تبادل لاعبو الوحدات الكرة على حافة منطقة الجزاء، استلمها فراس شلباية الذي رفعها بإتقان على رأس زميله مهند أبو طه الذي حولها بالشباك (78).
- منح لاعب الوحدات محمود زعترة كرة على طبق من ذهب لزميله مهند أبو طه، الذي وضعها دون عناء بالشباك بعد انفراده بالمرمى (82).
فرص اللقاء
- أهدر شوكت فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة، بتسديده الكرة من مسافة بعيدة مستغلا تقدم الحارس عن مرماه، لتردها العارضة، قبل أن يسدد زميله راتب الكرة من خارج منطقة الجزاء (15).
- سدد أبو طه كرة متقنة لكنها استقرت بأحضان شلبية (22).
- تصدى شلبية لتسديدة عبد المطلب القوية من مسافة قريبة وأبعدها الخطورة عن مرماه (35).
- تسلم جاموس كرة على حافة منطقة الجزاء بصدره، وسددها بتسرع علت العارضة (42).
- سدد شوكت كرة متقنة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الرمثا (56).
- ضربت رأسية جاموس الشباك من الخارج بعد ارتطامها بأحد المدافعين (65).
- وضع شلباية زميله العوضات بمواجهة المرمى لكن الأخير سددها بأحضان حارس الرمثا (72).

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