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أطباء أمراض الدم الأعلى في 3 مناطق

2/21/2024 2:24:47 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد أطباء أمراض الدم بمستشفيات وزارة الصحة 93 طبيبًا، وتصدرت الرياض القائمة بإجمالي 34 طبيبًا يليها جدة بـ10 أطباء، ثم المنطقة الشرقية 8 أطباء، في حين لم تسجل منطقة القريات أي طبيب أمراض دم، ومن أبرز الأمراض المعالجة: الأنيميا المنجلية، وفقر دم البحر الأبيض المتوسط، ونقص الحديد.
أمراض الدم
أوضحت وزارة الصحة أن أمراض الدم الوراثية منها الأنيميا المنجلية هي أحد أمراض الدم الوراثية التي يحدث فيها اضطراب في الجينات المسئولة عن تكوين الهيموجلوبين، ويتسبب في التصاق هذه الكريات داخل الأوعية الدموية الدقيقة، وبالتالي يقل تدفق الدم والأكسجين للعضو، وينتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بالأنيميا المنجلية ومنها ألم الشديد، ضيق في التنفس، وغيرهاـ وتكون أعراضها نوبات متكررة من الألم في أجزاء مختلفة من الجسم حسب مكان حصول تكسر خلايا الدم الحمراء وانسداد الأوعية الدقيقة مثل: آلام البطن أو المفاصل أو أحد الأطراف فقر الدم المزمن. التهابات متكررة، أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو، تشوهات في العظام، وأكدت أن الهدف الأساسي من علاج الأنيميا المنجلية هو تقليل تكرار الحالات الإسعافية والأزمات الطارئة لدى المصاب للحد من حدوث المضاعفات وتخفيف الألم ولتحسين قدرة المصاب على التعايش مع المرض، مشيرة إلى أن المصاب بالأنيميا المنجلية يحتاج للعناية المستمرة لمنع تكرار المضاعفات وتدهور الحالة الصحية، وأكدت أنه يعطى المصاب بالأنيميا المنجلية حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كرات الدم الحمراء وأثناء حدوث الأزمات لدى المصاب يتم علاج الألم المصاحب باستخدام مسكنات الألم وإمداد جسم المصاب بالسوائل، مشيرة إلى أنه يمكن زراعة النخاع لعلاج حالات الإصابة بالأنيميا المنجلية.
أمراض أخرى
أوضح استشاري أمراض الدم عبدالعزيز أحمد أن من ضمن أمراض الدم الوراثية مرض الثلاسيميا أو فقر دم البحر الأبيض المتوسط هو من أمراض الدم الوراثية التي تتسبب في إحداث تلف في كرات الدم الحمراء، وسمي بهذا الاسم لانتشاره بشكل كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويحدث نتيجة وجود خلل في التركيب الجيني للهيموجلوبين ويحتاج المصاب بالثلاسيميا الكبرى ومرض هيموجلوبين للعناية المنتظمة والمستمرة لمنع الإصابة بالمضاعفات المختلفة للثلاسيميا مثل الالتهابات المتكررة، وتدهور الحالة الصحية، مما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه بالشكل الصحيح، ويحتاج المصاب إلى نقل الدم لرفع مستوى كرات الدم الحمراء في الدم، وتجنب فقر الدم، ويكون ذلك بشكل دوري، وإعطاء المصاب حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كرات الدم الحمراء، مشيرًا إلى أنه قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالثلاسيميا إلى التخلص من كمية الحديد الزائدة والمتراكمة بسبب تكسر الخلايا الحمراء المستمر، ويمكن ذلك باستخدام دواء الديسفيرال.
بينما يحتاج بعض مرضى الثلاسيميا الكبرى إلى استئصال الطحال، موضحًا أنه يمكن زراعة النخاع للمرضى الذين يتم تشخيصهم مبكرًا قبل حصول المضاعفات.
مرض أنيميا نقص الحديد
أشار كذلك إلى مرض أنيميا نقص الحديد هو نوع من فقر الدم يحدث عند عدم كفاية الجسم من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين (هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم) في خلايا الدم الحمراء، وهو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا.
عدد أطباء أمراض الدم حول المناطق:
الرياض 34 طبيبًا
جدة 10 أطباء
المنطقة الشرقية 8 أطباء
القصيم بـ 7 أطباء
عسير 7 أطباء
جازان 6 أطباء
حائل 5 أطباء
الطائف 5 أطباء
تبوك 4 أطباء
الجوف 4 أطباء
نجران 2 أطباء
حفر الباطن 1 أطباء
القريات لم يسجل أي طبيب أمراض دم

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