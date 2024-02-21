أطباء أمراض الدم الأعلى في 3 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد أطباء أمراض الدم بمستشفيات وزارة الصحة 93 طبيبًا، وتصدرت الرياض القائمة بإجمالي 34 طبيبًا يليها جدة بـ10 أطباء، ثم المنطقة الشرقية 8 أطباء، في حين لم تسجل منطقة القريات أي طبيب أمراض دم، ومن أبرز الأمراض المعالجة: الأنيميا المنجلية، وفقر دم البحر الأبيض المتوسط، ونقص الحديد.
أمراض الدم
أوضحت وزارة الصحة أن أمراض الدم الوراثية منها الأنيميا المنجلية هي أحد أمراض الدم الوراثية التي يحدث فيها اضطراب في الجينات المسئولة عن تكوين الهيموجلوبين، ويتسبب في التصاق هذه الكريات داخل الأوعية الدموية الدقيقة، وبالتالي يقل تدفق الدم والأكسجين للعضو، وينتج عن ذلك الأعراض المصاحبة للأزمات لدى المصابين بالأنيميا المنجلية ومنها ألم الشديد، ضيق في التنفس، وغيرهاـ وتكون أعراضها نوبات متكررة من الألم في أجزاء مختلفة من الجسم حسب مكان حصول تكسر خلايا الدم الحمراء وانسداد الأوعية الدقيقة مثل: آلام البطن أو المفاصل أو أحد الأطراف فقر الدم المزمن. التهابات متكررة، أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو، تشوهات في العظام، وأكدت أن الهدف الأساسي من علاج الأنيميا المنجلية هو تقليل تكرار الحالات الإسعافية والأزمات الطارئة لدى المصاب للحد من حدوث المضاعفات وتخفيف الألم ولتحسين قدرة المصاب على التعايش مع المرض، مشيرة إلى أن المصاب بالأنيميا المنجلية يحتاج للعناية المستمرة لمنع تكرار المضاعفات وتدهور الحالة الصحية، وأكدت أنه يعطى المصاب بالأنيميا المنجلية حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كرات الدم الحمراء وأثناء حدوث الأزمات لدى المصاب يتم علاج الألم المصاحب باستخدام مسكنات الألم وإمداد جسم المصاب بالسوائل، مشيرة إلى أنه يمكن زراعة النخاع لعلاج حالات الإصابة بالأنيميا المنجلية.
أمراض أخرى
أوضح استشاري أمراض الدم عبدالعزيز أحمد أن من ضمن أمراض الدم الوراثية مرض الثلاسيميا أو فقر دم البحر الأبيض المتوسط هو من أمراض الدم الوراثية التي تتسبب في إحداث تلف في كرات الدم الحمراء، وسمي بهذا الاسم لانتشاره بشكل كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويحدث نتيجة وجود خلل في التركيب الجيني للهيموجلوبين ويحتاج المصاب بالثلاسيميا الكبرى ومرض هيموجلوبين للعناية المنتظمة والمستمرة لمنع الإصابة بالمضاعفات المختلفة للثلاسيميا مثل الالتهابات المتكررة، وتدهور الحالة الصحية، مما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه بالشكل الصحيح، ويحتاج المصاب إلى نقل الدم لرفع مستوى كرات الدم الحمراء في الدم، وتجنب فقر الدم، ويكون ذلك بشكل دوري، وإعطاء المصاب حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كرات الدم الحمراء، مشيرًا إلى أنه قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالثلاسيميا إلى التخلص من كمية الحديد الزائدة والمتراكمة بسبب تكسر الخلايا الحمراء المستمر، ويمكن ذلك باستخدام دواء الديسفيرال.
بينما يحتاج بعض مرضى الثلاسيميا الكبرى إلى استئصال الطحال، موضحًا أنه يمكن زراعة النخاع للمرضى الذين يتم تشخيصهم مبكرًا قبل حصول المضاعفات.
مرض أنيميا نقص الحديد
أشار كذلك إلى مرض أنيميا نقص الحديد هو نوع من فقر الدم يحدث عند عدم كفاية الجسم من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين (هو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم) في خلايا الدم الحمراء، وهو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا.
عدد أطباء أمراض الدم حول المناطق:
الرياض 34 طبيبًا
جدة 10 أطباء
المنطقة الشرقية 8 أطباء
القصيم بـ 7 أطباء
عسير 7 أطباء
جازان 6 أطباء
حائل 5 أطباء
الطائف 5 أطباء
تبوك 4 أطباء
الجوف 4 أطباء
نجران 2 أطباء
حفر الباطن 1 أطباء
القريات لم يسجل أي طبيب أمراض دم
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