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ولي عهد البحرين يهنئ القيادة السعودية بذكرى يوم التأسيس - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) هنأ ولي عهد مملكة ىالبحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب ولي عهد مملكة البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب تهانيه وتمنياته له - حفظه الله - بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادته الحكيمة.
وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية مشرفة على مختلف الأصعدة والمجالات، التي عززت من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوهًا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متينة تواصل تطورها ونمائها في مختلف المجالات نحو التكامل المنشود، مؤكدًا حرص مملكة البحرين الدائم على استمرار توطيد العلاقات المتميزة في مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين ويعود بالخير والنفع على الجميع. كما بعث ولي عهد مملكة البحرين برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

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