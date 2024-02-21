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يوم التأسيس يوم استثنائي - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يعد مناسبة وطنية حيث يمثل تاريخ 22/2/1727، وهو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود، مناسبة تاريخية عظيمة، ونحتفل فيها بذكرى غالية وعزيزة علينا جميعا، ألا وهي ذكرى "يوم التأسيس"، الـذي أسس خارطة طريق ساعدت في وصول المملكة العربية السعودية إلى ما تعيشه اليوم من تطور واستقرار، وذلك بفضل الله عز وجل وكذلك ثم بجهود قياداتنا الرشيدة على مر السنين، حيث أسسوا وطناً عظيماً يمتد لأكثر من 300 عام، وكان ذلك نتيجة لحكمتهم وعزيمتهم الجبارة.
ويطل علينا هذا اليوم ويحمل في طياته ذكرى عظيمة يفتخر بها الشعب السعودي، وذلك تعزيزاً لمعاني الولاء والانتماء للوطن الحبيب والقيادة الرشيدة. ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة العربية السعودية قفزات كبيرة من التطور والتقدم في شتى المجالات، حيث يخطو شعب هذا الوطن المعطاء خطوات متقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله" كما يقودنا إلى رؤية المملكة 2030م ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبهذه المناسبة الكريمة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي النبيل، وأسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.
* بسام عدنان السيوفي

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