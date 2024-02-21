يوم التأسيس يوم استثنائي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يعد مناسبة وطنية حيث يمثل تاريخ 22/2/1727، وهو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود، مناسبة تاريخية عظيمة، ونحتفل فيها بذكرى غالية وعزيزة علينا جميعا، ألا وهي ذكرى "يوم التأسيس"، الـذي أسس خارطة طريق ساعدت في وصول المملكة العربية السعودية إلى ما تعيشه اليوم من تطور واستقرار، وذلك بفضل الله عز وجل وكذلك ثم بجهود قياداتنا الرشيدة على مر السنين، حيث أسسوا وطناً عظيماً يمتد لأكثر من 300 عام، وكان ذلك نتيجة لحكمتهم وعزيمتهم الجبارة.
ويطل علينا هذا اليوم ويحمل في طياته ذكرى عظيمة يفتخر بها الشعب السعودي، وذلك تعزيزاً لمعاني الولاء والانتماء للوطن الحبيب والقيادة الرشيدة. ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة العربية السعودية قفزات كبيرة من التطور والتقدم في شتى المجالات، حيث يخطو شعب هذا الوطن المعطاء خطوات متقدمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله" كما يقودنا إلى رؤية المملكة 2030م ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبهذه المناسبة الكريمة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي النبيل، وأسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.
* بسام عدنان السيوفي
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