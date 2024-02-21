فخر واعتزاز ومسيرة بناء ونماء - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تحتفي المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى (يوم التأسيس)، إذ نستذكر فيه بكل فخرٍ واعتزاز تاريخ هذه البلاد، التي أرسى دعائمها الإمام محمد بن سعود – طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون، لتكون بلادنا منارة للمجد ومركزًا للقوة وعنوانًا للتقدم والنهضة والازدهار.
وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-؛ نواصل مسيرة البناء والنماء للحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات التي تحققت للبلاد على مدار ثلاثة قرون مضت. حيث نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة، مملوءة بالمنجزات، والقفزات العملاقة التي شملت كافة قطاعات وأجهزة الدولة.
ونحن في الشركة السعودية للكهرباء نعتز بهذه الذكرى الوطنية وبأثرها الممتد الذي يعزز الأصالة والانتماء الوطني، ونفخر بدورنا المحوري في تحقيق مجد وطني ضمن منظومة الطاقة، بدعم وتمكين من سمو وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان –حفظه الله–.
نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم علينا نعمة الأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار.
* خالد القنون
الرئيس التنفيذي
الشركة السعودية للكهرباء
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