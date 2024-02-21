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فخر واعتزاز ومسيرة بناء ونماء - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتفي المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى (يوم التأسيس)، إذ نستذكر فيه بكل فخرٍ واعتزاز تاريخ هذه البلاد، التي أرسى دعائمها الإمام محمد بن سعود – طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون، لتكون بلادنا منارة للمجد ومركزًا للقوة وعنوانًا للتقدم والنهضة والازدهار.
وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-؛ نواصل مسيرة البناء والنماء للحفاظ على المكتسبات وتعزيز الإنجازات التي تحققت للبلاد على مدار ثلاثة قرون مضت. حيث نعيش اليوم نهضة تنموية شاملة، مملوءة بالمنجزات، والقفزات العملاقة التي شملت كافة قطاعات وأجهزة الدولة.
ونحن في الشركة السعودية للكهرباء نعتز بهذه الذكرى الوطنية وبأثرها الممتد الذي يعزز الأصالة والانتماء الوطني، ونفخر بدورنا المحوري في تحقيق مجد وطني ضمن منظومة الطاقة، بدعم وتمكين من سمو وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان –حفظه الله–.
نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم علينا نعمة الأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار.
* خالد القنون
الرئيس التنفيذي
الشركة السعودية للكهرباء

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