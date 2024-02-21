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قيم شامخة - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) إن يوم التأسيس مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك العظماء من أجل الوحدة وإرساء الأمن وتوحيد الكلمة ولم الشمل، لتأسيس وطن عريق وشعب يعتز بقيادته ووطنه وقيمه وتراثه، ونعيش اليوم بفضل الله تعالى مرحلة مشرقة في دولة عظيمة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
ويجسد الثاني والعشرون من فبراير تاريخاً عظيماً نحتفل فيه بذكرى عزيزة ويحق لنا أن نحتفل بهذا اليوم المجيد وبما يمثله من اعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتهم وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية بعد سنوات طويلة من التشتت والفرقة.. فيوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز وولاء واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة قوية ومنهج مستمد من أصول وقيم ثابتة راسخة على مر العصور حتى عهدنا العظيم عهد الحزم والعزم عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، وما تشهد المملكة العربية السعودية من تقدم كبير في التطوير في شتى المجالات.
أننا في هذا الوطن الغالي نخطو اليوم خطوات متقدمة يقودنا إليها قائد المستقبل مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه نحو مستقبل مشرق سنلمس والأجيال المقبلة مدى أهمية وضرورة التطورات التي نشهدها اليوم وعلينا جميعاً كباراً وصغاراً رجالاً ونساءاً أن نكون فخورين بهذا الماضي العريق وأن نقوم بمواصلة المسيرة ليبقى هذا الوطن شامخاً مزدهراً ..
وبهذه المناسبة التاريخية الشامخة أرفع لقيادتنا الرشيدة التهنئة الصادقة بهذا اليوم التاريخي مستذكرين تلك القيم الشامخة متطلعين إلى تحقيق مزيد من النماء والتقدم وفق رؤية الوطن 2030.
* شيخ شمل قبائل بلَّسمر
د. سعيد بن طراد بن جرمان

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