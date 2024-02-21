قيم شامخة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) إن يوم التأسيس مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك العظماء من أجل الوحدة وإرساء الأمن وتوحيد الكلمة ولم الشمل، لتأسيس وطن عريق وشعب يعتز بقيادته ووطنه وقيمه وتراثه، ونعيش اليوم بفضل الله تعالى مرحلة مشرقة في دولة عظيمة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
ويجسد الثاني والعشرون من فبراير تاريخاً عظيماً نحتفل فيه بذكرى عزيزة ويحق لنا أن نحتفل بهذا اليوم المجيد وبما يمثله من اعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة وارتباط مواطنيها الوثيق بقيادتهم وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية بعد سنوات طويلة من التشتت والفرقة.. فيوم التأسيس يمثل ذكرى فخر واعتزاز وولاء واستذكار لتاريخ عريق وحضارة متجذرة وثقافة قوية ومنهج مستمد من أصول وقيم ثابتة راسخة على مر العصور حتى عهدنا العظيم عهد الحزم والعزم عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، وما تشهد المملكة العربية السعودية من تقدم كبير في التطوير في شتى المجالات.
أننا في هذا الوطن الغالي نخطو اليوم خطوات متقدمة يقودنا إليها قائد المستقبل مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه نحو مستقبل مشرق سنلمس والأجيال المقبلة مدى أهمية وضرورة التطورات التي نشهدها اليوم وعلينا جميعاً كباراً وصغاراً رجالاً ونساءاً أن نكون فخورين بهذا الماضي العريق وأن نقوم بمواصلة المسيرة ليبقى هذا الوطن شامخاً مزدهراً ..
وبهذه المناسبة التاريخية الشامخة أرفع لقيادتنا الرشيدة التهنئة الصادقة بهذا اليوم التاريخي مستذكرين تلك القيم الشامخة متطلعين إلى تحقيق مزيد من النماء والتقدم وفق رؤية الوطن 2030.
* شيخ شمل قبائل بلَّسمر
د. سعيد بن طراد بن جرمان
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