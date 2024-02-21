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يوم تاريخي مجيد - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) نحمد الله عز وجل الذي من علينا في هذه البلاد المباركة بنعم عظيمة، من هذه النعم ديننا الإسلامي الوسطي المعتدل، وكذلك نعمة هذه القيادة العظيمة والأمن والأمان والراحة والاستقرار والرخاء، فلله الحمد والشكر على هذه النعم الكريمة.
نحتفل في هذه الأيام بيوم التأسيس لوطني الغالي المملكة العربية السعودية، هذه الذكرى الخالدة ليوم تاريخي عظيم في تاريخ الوطن، يوم مجيد نستذكر فيه ماضٍ تليد سطر فيه التاريخ قبل أكثر من ثلاثة قرون بناء هذا الوطن الشامخ الذي يجعلنا دائماً نستذكر فيها ماضياً عريقاً وتاريخاً عظيماً، سجل ملاحم من الكفاح والبناء ورفرفت عزاً ومجداً وأظلّت الدنيا عِلماً ومكانة.
إن هذا اليوم الشامخ مناسبة وطنية نستذكر توجيهات القيادة الرشيدة لأجل بناء الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية.
إن ما يشهده وطني الغالي في هذا العهد الزاهر عهد والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمنجزات العظيمة من تقدم ورقي وازدهار وفق رؤية السعودية 2030.
إن هذه المناسبة التاريخية هي فرصة عظيمة للاعتزاز بتاريخ الوطن الغالي المملكة العربية السعودية وطنًا وقيادةً، وبما تحقق من إنجازات رائدة وراسخة في الوطن بمختلف القطاعات والمجالات في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.
أسأل الله عز وجل أن يديم على الوطن الغالي عزها ومجدها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة المباركة، إنه سميع مجيب.
* عبدالله بن عبدالعزيز آل جرمان

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