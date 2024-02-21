يوم تاريخي مجيد - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نحمد الله عز وجل الذي من علينا في هذه البلاد المباركة بنعم عظيمة، من هذه النعم ديننا الإسلامي الوسطي المعتدل، وكذلك نعمة هذه القيادة العظيمة والأمن والأمان والراحة والاستقرار والرخاء، فلله الحمد والشكر على هذه النعم الكريمة.
نحتفل في هذه الأيام بيوم التأسيس لوطني الغالي المملكة العربية السعودية، هذه الذكرى الخالدة ليوم تاريخي عظيم في تاريخ الوطن، يوم مجيد نستذكر فيه ماضٍ تليد سطر فيه التاريخ قبل أكثر من ثلاثة قرون بناء هذا الوطن الشامخ الذي يجعلنا دائماً نستذكر فيها ماضياً عريقاً وتاريخاً عظيماً، سجل ملاحم من الكفاح والبناء ورفرفت عزاً ومجداً وأظلّت الدنيا عِلماً ومكانة.
إن هذا اليوم الشامخ مناسبة وطنية نستذكر توجيهات القيادة الرشيدة لأجل بناء الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية.
إن ما يشهده وطني الغالي في هذا العهد الزاهر عهد والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمنجزات العظيمة من تقدم ورقي وازدهار وفق رؤية السعودية 2030.
إن هذه المناسبة التاريخية هي فرصة عظيمة للاعتزاز بتاريخ الوطن الغالي المملكة العربية السعودية وطنًا وقيادةً، وبما تحقق من إنجازات رائدة وراسخة في الوطن بمختلف القطاعات والمجالات في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.
أسأل الله عز وجل أن يديم على الوطن الغالي عزها ومجدها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة المباركة، إنه سميع مجيب.
* عبدالله بن عبدالعزيز آل جرمان
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