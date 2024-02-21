علامة HONOR تكشف ميزة ثورية للتحكم بالسيارة من خلال تتبع حركة العين

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا ا عن تقدم ثوري في التحكم بالسيارات من خلال أحدث ميزة لتتبع حركة العين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولإظهار القدرة على توجيه السيارة باستخدام حركات العين فقط، عرضت HONOR تجربة رائدة أجراها مهندسو السيارات باستخدام ميزة تتبع حركة العين المدمجة في هاتف HONOR Magic6 Pro
من خلال مقطع فيديو استثنائي [ أظهرت العلامة التجارية كيف يستوعب هاتف HONOR Magic6 Pro، المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، نوايا المستخدم بناءً على نظرة أعينهم. وعرض المشهد التوضيحي أربعة أوامر مختلفة يتم تفعيلها فقط من خلال حركات العين، مما يسمح للسيارة بتشغيل المحرك وإيقافه والتحرك للأمام والخلف. بعد النظر إلى الزر الذي ترغب في تشغيله لمدة 2-3 ثواني، سيتم تنفيذ الأمر وينعكس على حركة السيارة تبعاً لذلك.
يُظهر هذا الإنجاز الثوري التزام HONOR باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول تضع الإنسان في المقام الأول وتعزز التجارب اليومية وتبسطها.
لمزيد من المعلومات، ترقبوا حدث HONOR في MWC يوم 25 فبراير.
هناك أيضًا لوحة AI ستستضيفها HONOR مع شركاء الصناعة مثل Qualcomm معًا للكشف عن المزيد من نتائج مستقبل الذكاء الاصطناعي، في 26 فبراير الساعة 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا) في MWC 2024.
بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف علامة HONOR مناقشة حول الذكاء الاصطناعي مع الشركاء في الصناعة مثل Qualcomm للكشف عن المزيد من النتائج التي توصلوا إليها فيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي، يوم 26 فبراير الساعة 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا) في MWC 2024.
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