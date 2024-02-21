علامة HONOR تكشف ميزة ثورية للتحكم بالسيارة من خلال تتبع حركة العين

MENAFN - AETOSWire) أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا ا عن تقدم ثوري في التحكم بالسيارات من خلال أحدث ميزة لتتبع حركة العين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولإظهار القدرة على توجيه السيارة باستخدام حركات العين فقط، عرضت HONOR تجربة رائدة أجراها مهندسو السيارات باستخدام ميزة تتبع حركة العين المدمجة في هاتف HONOR Magic6 Pro

من خلال مقطع فيديو استثنائي [ أظهرت العلامة التجارية كيف يستوعب هاتف HONOR Magic6 Pro، المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، نوايا المستخدم بناءً على نظرة أعينهم. وعرض المشهد التوضيحي أربعة أوامر مختلفة يتم تفعيلها فقط من خلال حركات العين، مما يسمح للسيارة بتشغيل المحرك وإيقافه والتحرك للأمام والخلف. بعد النظر إلى الزر الذي ترغب في تشغيله لمدة 2-3 ثواني، سيتم تنفيذ الأمر وينعكس على حركة السيارة تبعاً لذلك.

يُظهر هذا الإنجاز الثوري التزام HONOR باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول تضع الإنسان في المقام الأول وتعزز التجارب اليومية وتبسطها.

لمزيد من المعلومات، ترقبوا حدث HONOR في MWC يوم 25 فبراير.

هناك أيضًا لوحة AI ستستضيفها HONOR مع شركاء الصناعة مثل Qualcomm معًا للكشف عن المزيد من نتائج مستقبل الذكاء الاصطناعي، في 26 فبراير الساعة 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا) في MWC 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف علامة HONOR مناقشة حول الذكاء الاصطناعي مع الشركاء في الصناعة مثل Qualcomm للكشف عن المزيد من النتائج التي توصلوا إليها فيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي، يوم 26 فبراير الساعة 17:00 (بتوقيت وسط أوروبا) في MWC 2024.

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