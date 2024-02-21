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30 جهة حكومية بملتقى توظيف جازان

2/21/2024 2:21:14 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت إدارة التدريب التقني بمنطقة جازان ((ملتقى التوظيف الثاني 2024م))، برعاية مدير عام التدريب التقني، المهندس علي بن أحمد مريع، بمشاركة أكثر من 30 جهة من قطاع الأعمال؛ لتوفير 1000 فرصة وظيفية وذلك بمسرح الأمير محمد بن ناصر بمقر الكلية التقنية للبنين بجازان.
ويهدف ملتقى التوظيف 2024، الذي استمر يومين، للتعريف بالشركات المشاركة، وطرح الفرص الوظيفية، وعمل المقابلات الشخصية.
وأكد بن مريع، أن مثل هذه الملتقيات تشجع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية مباشرة بعد التخرج، ويساهمون في بناء وطنهم عرفانًا لقيادة حكيمة، ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وقدم شكره لأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر ، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز، على الدعم السخي لأبناء وبنات المنطقة، ولإتاحة الفرصة بإقامة هذه الملتقيات التي تعد اهتمامًا مستمرًا بالخريجين والخريجات.
ويأتي ملتقى التوظيف 2024 امتدادًا لحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تمكين الكوادر الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب، وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام؛ وذلك للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجاتهم في الوظائف.
كما يتيح ملتقى التوظيف 2024 للشركات التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل، وإجراء المقابلات الشخصية.

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