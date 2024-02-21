30 جهة حكومية بملتقى توظيف جازان

(MENAFN
- Al Watan) دشنت إدارة التدريب التقني بمنطقة جازان ((ملتقى التوظيف الثاني 2024م))، برعاية مدير عام التدريب التقني، المهندس علي بن أحمد مريع، بمشاركة أكثر من 30 جهة من قطاع الأعمال؛ لتوفير 1000 فرصة وظيفية وذلك بمسرح الأمير محمد بن ناصر بمقر الكلية التقنية للبنين بجازان.
ويهدف ملتقى التوظيف 2024، الذي استمر يومين، للتعريف بالشركات المشاركة، وطرح الفرص الوظيفية، وعمل المقابلات الشخصية.
وأكد بن مريع، أن مثل هذه الملتقيات تشجع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية مباشرة بعد التخرج، ويساهمون في بناء وطنهم عرفانًا لقيادة حكيمة، ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وقدم شكره لأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر ، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز، على الدعم السخي لأبناء وبنات المنطقة، ولإتاحة الفرصة بإقامة هذه الملتقيات التي تعد اهتمامًا مستمرًا بالخريجين والخريجات.
ويأتي ملتقى التوظيف 2024 امتدادًا لحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تمكين الكوادر الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب، وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام؛ وذلك للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجاتهم في الوظائف.
كما يتيح ملتقى التوظيف 2024 للشركات التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل، وإجراء المقابلات الشخصية.
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