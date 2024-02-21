يوم التأسيس حقائق شامخة

(MENAFN
- Al Watan) يوم التأسيس هو مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية واستذكار تأسيسها بتاريخ 22/2/1727م على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 3 قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار والاستمرار في بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه حقائق شامخة مثل التنمية وتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار وانتشار الثقافة والعلوم، واتخذت الدرعية عاصمة ومركزا للدولة دستورها القرآن الكريم وسنة رسولنا محمد -صلى الله عليه و سلم - فكان يوم التأسيس بمثابة القاعدة الصلبة المتينة التي ترتكز عليها مسيرتنا التاريخية، والتي قامت عليها وانطلقت منها الدولة السعودية المباركة بمراحلها المتعددة، وقد تغلب الإمام المؤسس على كثير من الصعوبات والتحديات التي واجهته لتأسيس الدولة، في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي يمثل ملحمة تاريخية كبرى تسطر بماء الذهب، وستبقى ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء المملكة البررة، وتعزز فيهم قيم المواطنة والانتماء والالتفاف حول بلدنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة أدام الله عزها لما تبذله في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين والمقيمين به، أدام الله على مملكتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة لتحقيق مكانة راقية بين شعوب العالم، متمنين لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – دوام الصحة والعافية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – دوام التقدم والتوفيق – وللشعب السعودي العظيم الاستقرار والأمن والأمان ودام وطننا عزيزا شامخا.
* المهندس وسام حاتم طلب
الرئيس التنفيذي
شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية
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