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يوم التأسيس حقائق شامخة

2/21/2024 2:21:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يوم التأسيس هو مناسبة وطنية للاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية واستذكار تأسيسها بتاريخ 22/2/1727م على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 3 قرون، وما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار والاستمرار في بناء وتوحيد المملكة العربية السعودية، مما نتج عنه حقائق شامخة مثل التنمية وتحقيق الوحدة والاستقرار والازدهار وانتشار الثقافة والعلوم، واتخذت الدرعية عاصمة ومركزا للدولة دستورها القرآن الكريم وسنة رسولنا محمد -صلى الله عليه و سلم - فكان يوم التأسيس بمثابة القاعدة الصلبة المتينة التي ترتكز عليها مسيرتنا التاريخية، والتي قامت عليها وانطلقت منها الدولة السعودية المباركة بمراحلها المتعددة، وقد تغلب الإمام المؤسس على كثير من الصعوبات والتحديات التي واجهته لتأسيس الدولة، في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي يمثل ملحمة تاريخية كبرى تسطر بماء الذهب، وستبقى ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء المملكة البررة، وتعزز فيهم قيم المواطنة والانتماء والالتفاف حول بلدنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة أدام الله عزها لما تبذله في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين والمقيمين به، أدام الله على مملكتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة لتحقيق مكانة راقية بين شعوب العالم، متمنين لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – دوام الصحة والعافية ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – دوام التقدم والتوفيق – وللشعب السعودي العظيم الاستقرار والأمن والأمان ودام وطننا عزيزا شامخا.
* المهندس وسام حاتم طلب
الرئيس التنفيذي
شركة حلول بارعة للاستشارات الهندسية

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