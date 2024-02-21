هنيئا بالوطن العظيم

(MENAFN
- Al Watan) إنّ المملكة الحبيبة هي القلب والنبض والشريان، وذلك من الأمور البديهية والطبيعية، وهي المكان الذي انغرست أقدامنا فيه، كما انغرست جذور الأشجار في أعماق التربة، واليوم نمرّ بذكرى حجر الأساس في نشأتها، فهنيئًا لنا بهذا الوطن العظيم، وكلّ عامٍ وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
مملكتي الحبيبة الغالية، يا حاضنةً للماضي والحاضر والمستقبل، وطني يا من أحببته منذ الصغر، ويا من تغنّى بك الشعراء والأدباء، ذكرى تأسيسٍ سعيدة، دمت شامخًا يا من أسّسك ملوكنا الشجعان، دمت بالعز في ذكرى يوم تأسيسك المجيدة.
إنّ الشعب السعودي مستعد للتضحية بحياته في سبيل أن تحيا المملكة العربية السعودية العظمية، فهي الوطن والوطن الإنسان، والإنسان يستمدّ كرامته من الوطن، فأرواحنا فداءٌ لوطننا الحبيب، والذي مرّت عليه ثلاثة قرونٍ من المجد منذ يوم التأسيس الأول، كلّ عامٍ وأنتم بألف خير يا أبناء الوطن الكرام.
المملكة العربية السعودية هي المكان الذي يحفظ حقوق أبنائه ويضمنها، وهو الوطن الذي يؤمّن حياةً كريمةً وهانئة لأبنائه الكرام، وها هو الوطن الحبيب في يوم التأسيس المبارك يقف شامخًا عزيزًا في سماء المجد، فكلّ عامٍ والمملكة وجلالة الملك وولي عهده وأبناء المملكة بألف خير.
* محمد بن إبراهيم الحديثي
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة الحديثي العالمية
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