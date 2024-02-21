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هنيئا بالوطن العظيم

2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) إنّ المملكة الحبيبة هي القلب والنبض والشريان، وذلك من الأمور البديهية والطبيعية، وهي المكان الذي انغرست أقدامنا فيه، كما انغرست جذور الأشجار في أعماق التربة، واليوم نمرّ بذكرى حجر الأساس في نشأتها، فهنيئًا لنا بهذا الوطن العظيم، وكلّ عامٍ وأنتم بألف خير بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
مملكتي الحبيبة الغالية، يا حاضنةً للماضي والحاضر والمستقبل، وطني يا من أحببته منذ الصغر، ويا من تغنّى بك الشعراء والأدباء، ذكرى تأسيسٍ سعيدة، دمت شامخًا يا من أسّسك ملوكنا الشجعان، دمت بالعز في ذكرى يوم تأسيسك المجيدة.
إنّ الشعب السعودي مستعد للتضحية بحياته في سبيل أن تحيا المملكة العربية السعودية العظمية، فهي الوطن والوطن الإنسان، والإنسان يستمدّ كرامته من الوطن، فأرواحنا فداءٌ لوطننا الحبيب، والذي مرّت عليه ثلاثة قرونٍ من المجد منذ يوم التأسيس الأول، كلّ عامٍ وأنتم بألف خير يا أبناء الوطن الكرام.
المملكة العربية السعودية هي المكان الذي يحفظ حقوق أبنائه ويضمنها، وهو الوطن الذي يؤمّن حياةً كريمةً وهانئة لأبنائه الكرام، وها هو الوطن الحبيب في يوم التأسيس المبارك يقف شامخًا عزيزًا في سماء المجد، فكلّ عامٍ والمملكة وجلالة الملك وولي عهده وأبناء المملكة بألف خير.
* محمد بن إبراهيم الحديثي
رئيس مجلس الإدارة
مجموعة الحديثي العالمية

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