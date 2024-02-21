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تاريخ متجدد

2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) نحتفي اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية بأثرٍ باقٍ وممتد منذ بداية الدولة السعودية الأولى مرورا بالدولة السعودية الثانية، ووصولا إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموح، حيث نعايش تاريخا متجددا من البناء في كل المجالات التنموية، الذي ينعكس أثره على القوة الاقتصادية، والحياة المعيشية، وجودة الحياة، في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
كما نعتز اليوم بدورنا المحوري في رحلة النماء الوطني، باعتبار قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات في المملكة الذي أصبحت بلادنا رائدة فيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بمتابعة ورعاية ودعم من سمو وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حفظه الله.
أدام الله على بلادنا عزها وأمنها وأمانها، وأعاد عليها هذه الذكرى ونحن جميعا بخير.
* الدكتور نجم الزيد
رئيس مجلس الإدارة
الشركة السعودية للكهرباء

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