تاريخ متجدد

(MENAFN
- Al Watan) نحتفي اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية بأثرٍ باقٍ وممتد منذ بداية الدولة السعودية الأولى مرورا بالدولة السعودية الثانية، ووصولا إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموح، حيث نعايش تاريخا متجددا من البناء في كل المجالات التنموية، الذي ينعكس أثره على القوة الاقتصادية، والحياة المعيشية، وجودة الحياة، في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
كما نعتز اليوم بدورنا المحوري في رحلة النماء الوطني، باعتبار قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات في المملكة الذي أصبحت بلادنا رائدة فيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بمتابعة ورعاية ودعم من سمو وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حفظه الله.
أدام الله على بلادنا عزها وأمنها وأمانها، وأعاد عليها هذه الذكرى ونحن جميعا بخير.
* الدكتور نجم الزيد
رئيس مجلس الإدارة
الشركة السعودية للكهرباء
MENAFN21022024000089011017ID1107881929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.