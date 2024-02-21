Wednesday, 21 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وطن الأمجاد

2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) كل النجومُ تغارُ من وطني
حتى الثريا العاليةُ في سماها
يحقُ لكلِ من للسعوديةِ ينتمي
أن يفاخرَ بنشوةٍ يتباها
السعوديةُ عشقُ فؤادي المتيمِ
بين الكواكبِ دائمًا مزهرة
المجدُ ينبتُ كَشعبةٍ مزهرةٍ
يزهو به كلَ شبرٍ من ثراها
ونائمُ الأمجاد وذكرى الأجداد
تفوحُ عطرًا يتجددُ بكل عام شذاها
أدعو الإله بمشاعري وملءُ فمي
يحفظ حكامنا ومن يعيشُ فوق رُباها
* د. عبدالكريم أحمد حزام

MENAFN21022024000089011017ID1107881928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث