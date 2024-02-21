وطن الأمجاد

(MENAFN
- Al Watan) كل النجومُ تغارُ من وطني
حتى الثريا العاليةُ في سماها
يحقُ لكلِ من للسعوديةِ ينتمي
أن يفاخرَ بنشوةٍ يتباها
السعوديةُ عشقُ فؤادي المتيمِ
بين الكواكبِ دائمًا مزهرة
المجدُ ينبتُ كَشعبةٍ مزهرةٍ
يزهو به كلَ شبرٍ من ثراها
ونائمُ الأمجاد وذكرى الأجداد
تفوحُ عطرًا يتجددُ بكل عام شذاها
أدعو الإله بمشاعري وملءُ فمي
يحفظ حكامنا ومن يعيشُ فوق رُباها
* د. عبدالكريم أحمد حزام
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