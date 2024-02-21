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هل يستطيع الآباء منع أطفالهم من اضطراب ADHD

2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، أو اختصارًا ADHD، أحد الاضطرابات العصبية الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة، وتشمل أعراضه التململ وصعوبة التركيز والاندفاع، ويتم علاجه عادةً بمزيج من العلاج السلوكي والأدوية الموصوفة. مع ذلك، يقول علماء من جامعة واترلو الآن إن هناك خطوات استباقية يمكن للوالدين اتخاذها لمنع ظهور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال قبل، أن يتطور الاضطراب بشكل كامل.
وأوضحت الدكتورة هيذر هندرسون، أستاذة في علم النفس التنموي في واترلو مؤلفة مشاركة في الدراسة: ((مجموعة من السمات المبكرة التي نطلق عليها الوفرة في مزاج الطفل مثل الإثارة العالية والفضول والاستجابات الإيجابية للأشخاص والسياقات غير المألوفة، جنبا إلى جنب مع العوامل العائلية، تهيئ بعض الأطفال لتطوير أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يوضح هذا العمل أن الآباء يمكنهم حقًا المساعدة في كسر المسارات التي تؤدي إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من خلال سلوكيات أبوية أكثر توجيهًا ومشاركة مثل توجيه الطفل بإشارات لفظية وجسدية عندما يواجه مواقف جديدة)).
مراقبة الانفعالات
في حين أن الوفرة لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ليست بالضرورة مدعاة للقلق، تشير الأبحاث إلى أن الأطفال المفعمين بالحيوية يميلون أيضًا إلى مواجهة مشكلات تتعلق بالتنظيم الذاتي والوظائف التنفيذية، بما في ذلك الذاكرة العاملة والتفكير المرن.
لذلك للبحث في هذا الموضوع، تتبع مؤلفو الدراسة ما مجموعه 291 طفلا، وذلك عندما كان عمرهم 4 أشهر فقط، واستمروا في الدراسة حتى عيد ميلادهم الـ15. ولاحظ الباحثون مزاج الطفل في عمر 3 سنوات وتفاعلاته مع الوالدين، ثم قيموا الأداء التنفيذي لكل طفل في عمر 4 سنوات. أخيرًا، حلل العلماء أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التي أبلغ عنها آباء المشاركين في 6 مناسبات تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا. وأدى هذا النهج إلى الكشف عن أن المزاج والأبوة يعملان في انسجام تام للتأثير على الوظائف التنفيذية النامية للطفل. وتشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة ((أبحاث علم النفس المرضي للأطفال والمراهقين))، إلى أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تزداد طوال فترة الطفولة عندما يُظهر الطفل مزاجًا مندفعًا مبكرًا، ووظائف تنفيذية منخفضة إلى طبيعية، ويتلقى قدرًا أقل من التوجيه والمشاركة من الأبوة والأمومة خلال التنقل في مواقف جديدة بوقت مبكر من الحياة.
وتخلص الدكتورة هندرسون إلى أن ((أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عادة ما تستقر من سن 5 إلى 9، وتنخفض من سن 9 إلى 15. لكن بالنسبة للحالات التي يمكن التنبؤ بها للأطفال الصغار الذين يعانون مزاجا مندفعا وأبوة أقل توجيهًا، فقد لا يحدث هذا الاستقرار)).
النتائج الرئيسية:
- الأطفال الصغار الذين لديهم مزاج مندفع هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
- كان الآباء الأقل تفاعلا أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
- المزيد من الأبوة والأمومة التوجيهية يعزز مهارات التنظيم الذاتي.

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