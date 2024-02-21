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نيوم تعلن عن إطلاق المنتجع السياحي الأنان

2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق منتجع "الأنان"، وهو أحد أحدث المشاريع السياحية على ساحل خليج العقبة، ويمثل نموذجاً فريداً للسياحة المستدامة لما يقدمه من تجارب غير مسبوقة للاستجمام وسط الطبيعة الهادئة والخلابة للمنطقة.
ويقع "الأنان" في منطقة تلتقي فيها الجبال البحر، ويطل في الوقت ذاته على أحضان واحةٍ خضراء تغذيها الينابيع الطبيعية القديمة في المنطقة. ويضم المنتجع 80 غرفة وجناحاً خاصاً، تركز على تعزيز أسلوب الرفاهية وتقديم الخدمات بأرقى المعايير والمفاهيم العصرية.
ومن خلال نهجها المبتكر لتعزيز الصحة والاستشفاء، تقدم مرافق "الأنان" المدعومة بأحدث التقنيات العديد من الخيارات للضيوف للاستمتاع بتجارب الاستجمام وتجديد النشاط في بيئة مثالية توفر أقصى درجات الهدوء والراحة.
ومع رؤيته المعمارية القائمة على الابتكارات المتناغمة مع الطبيعة، سيوظف منتجع "الأنان" أحدث تقنيات التصميم الحديثة ليحقق أقصى راحة ممكنة لضيوفه، حيث يتميز المنتجع بتصاميم عصرية فريدة تندمج مع البيئة المحيطة مشكلة لوحة بصرية مدهشة للزوار والضيوف، كما سيضم المنتجع مجسمات منحوتة بدقةٍ عالية تحاكي المناظر الطبيعية المحيطة، وتعكس مهارات إبداعية فنّية راقية. ومنذ لحظة وصولهم سينعم الزوّار بتجربةٍ استثنائية، حيث تبدأ رحلة التجديد والتعافي بين أحضان الطبيعة الهادئة.
وخلال فترة وجودهم في المنتجع يمكن للضيوف استكشاف الساحات الكبيرة والاستمتاع بخيارات الطعام المميزة، والاسترخاء في الحديقة المشمسة ومشاهدة المناظر الخلابة من أعلى برج الاستكشاف. ويأتي الإعلان عن منتجع "الأنان" في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا" و"أكويلم" و"زاردون" و"زينور"، وهي وجهات سياحية مستدامة تقع على ساحل خليج العقبة وتجسد التزام نيوم بالتنمية المستدامة.

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