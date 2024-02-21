سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا للجلسة الـ15 على التوالي

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا للجلسة الـ15 على التوالي
التاريخ
2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 27 نقطة فوق مستويات 12600 نقطة للجلسة الـ15 على التوالي في أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تأسيسه وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 96 ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركات على تراجع.
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