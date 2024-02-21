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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا للجلسة الـ15 على التوالي

2/21/2024 2:21:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 27 نقطة فوق مستويات 12600 نقطة للجلسة الـ15 على التوالي في أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تأسيسه وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 96 ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركات على تراجع.

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