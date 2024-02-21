شركة ألفا تحتفل بيوم التأسيس السعودي بخصم 22% لكافة زبائنها

(MENAFN
- Al Watan) تعلن شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة ، الشركة الرائدة والمملوكة والمشغلة بالكامل من قبل السعوديين، عن احتفالها بيوم التأسيس السعودي في 22 فبراير بعرض خاص لكافة زبائنها. وتكريماً لهذه المناسبة الوطنية الهامة، تمد شركة ألفا عرضًا سخيًا بنسبة خصم تبلغ 22% على كافة علاماتها التجارية ضمن مطاعمها.
وتعبيراً من الشركة لزبائنها ، بالاستفادة من برنامج المكافآت المعروف بـ "سفرة لتمكين العملاء من هذا الخصم الرائع. ابتداءً من الساعة 6 مساءً في 21 فبراير وحتى 22 فبراير، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب فاخرة في الطعام عبر العلامات التجارية المرموقة التابعة لشركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة .
تفخر شركة ألفا بالتزامها بتقديم تجارب طعام استثنائية تمامًا والتي تعكس الطابع السعودي بنسبة 100% سواء كان الأمر يتعلق بتذوق أجود أنواع اللحوم المشوية في مطعم "ستيك هاوس"، أو الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية المفضلة في المملكة في "بياتو"، أو التذوق العميق لنكهات المكسيك الطازجة في "فاير جريل، يمكن للعملاء أن يتوقعوا لا شيء سوى التميز في مطاعم ألفا
وقال جوناثان ميم نورو تسكي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا نحن مسرورون بالاحتفال بيوم التأسيس السعودي من خلال التعبير عن شكرنا لعملائنا. في شركة ، لا نحتفل فقط بمعلم وطني بل نسلط الضوء أيضًا على التزامنا بتعزيز الشركات المحلية والتميز الفني في المملكة" لا تفوتوا هذه الفرصة الحصرية للمشاركة في رحلة طهي تجسد جوانب الضيافة السعودية.
انضموا إلى شركة ألفا في الاحتفال بيوم التأسيس السعودي واستمتعوا بنكهات المختلفة من العلامات التجارية المحلية في المملكة العربية السعودية .
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