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شركة ألفا تحتفل بيوم التأسيس السعودي بخصم 22% لكافة زبائنها

2/21/2024 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلن شركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة ، الشركة الرائدة والمملوكة والمشغلة بالكامل من قبل السعوديين، عن احتفالها بيوم التأسيس السعودي في 22 فبراير بعرض خاص لكافة زبائنها. وتكريماً لهذه المناسبة الوطنية الهامة، تمد شركة ألفا عرضًا سخيًا بنسبة خصم تبلغ 22% على كافة علاماتها التجارية ضمن مطاعمها.
وتعبيراً من الشركة لزبائنها ، بالاستفادة من برنامج المكافآت المعروف بـ "سفرة لتمكين العملاء من هذا الخصم الرائع. ابتداءً من الساعة 6 مساءً في 21 فبراير وحتى 22 فبراير، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب فاخرة في الطعام عبر العلامات التجارية المرموقة التابعة لشركة ألفا لخدمات التشغيل المحدودة .
تفخر شركة ألفا بالتزامها بتقديم تجارب طعام استثنائية تمامًا والتي تعكس الطابع السعودي بنسبة 100% سواء كان الأمر يتعلق بتذوق أجود أنواع اللحوم المشوية في مطعم "ستيك هاوس"، أو الاستمتاع بالمأكولات الإيطالية المفضلة في المملكة في "بياتو"، أو التذوق العميق لنكهات المكسيك الطازجة في "فاير جريل، يمكن للعملاء أن يتوقعوا لا شيء سوى التميز في مطاعم ألفا
وقال جوناثان ميم نورو تسكي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا نحن مسرورون بالاحتفال بيوم التأسيس السعودي من خلال التعبير عن شكرنا لعملائنا. في شركة ، لا نحتفل فقط بمعلم وطني بل نسلط الضوء أيضًا على التزامنا بتعزيز الشركات المحلية والتميز الفني في المملكة" لا تفوتوا هذه الفرصة الحصرية للمشاركة في رحلة طهي تجسد جوانب الضيافة السعودية.
انضموا إلى شركة ألفا في الاحتفال بيوم التأسيس السعودي واستمتعوا بنكهات المختلفة من العلامات التجارية المحلية في المملكة العربية السعودية .

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