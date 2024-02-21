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ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع بالرياض وإلزام المنشأة بضخها فورا في الأسواق

2/21/2024 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، مستودعًا لمنشأة تجارية في جنوب الرياض تقوم بتخزين أكثر من 8 أطنان من البصل، وتم إلزامها بضخها مباشرة إلى الأسواق.
وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة إلى الأسواق لبيعها للمستهلكين. وتواصل الفرق الرقابية للوزارة بجميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية؛ لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.

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