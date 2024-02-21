ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع بالرياض وإلزام المنشأة بضخها فورا في الأسواق

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة اليوم، مستودعًا لمنشأة تجارية في جنوب الرياض تقوم بتخزين أكثر من 8 أطنان من البصل، وتم إلزامها بضخها مباشرة إلى الأسواق.
وقامت الوزارة بالمتابعة والإشراف على عملية ضخ الكميات المضبوطة إلى الأسواق لبيعها للمستهلكين. وتواصل الفرق الرقابية للوزارة بجميع مناطق المملكة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمستودعات والمخازن والمنشآت التجارية؛ لتعزيز الامتثال وحماية مصالح المستهلكين.
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