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إسعاف طفل بعد تعرضه للدهس بالمزاحمية

2/21/2024 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المزاحمية حادث دهس لطفل من جنسية عربية من قبل مركبة يقودها وافد من الجنسية المصرية قبل مغرب اليوم على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة مقابل بنك الراجحي للتحويل.
وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحافظة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن "الوطن" نشرت موضوعا عن حالات الدهس تاريخ 20 نوفمبر يوم الأثنين 2023 بعنوان "غياب ممرات المشاة يزيد حالات الدهس بالمزاحمية"، تضمن مطالبة عدد من أهالي المزاحمية بلدية المحافظة بالتحرك للحد من هاجس الدهس الذي أصبح يخشاه الأهالي أثناء قطع الطرقات والعبور للجانب الآخر، ودعوا إلى تخصيص ممر للمشاة على طريق الملك عبدالعزيز وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطية بطريق الملك عبدالعزيز بحيث تتضح الرؤيا لمستخدمي الطريق.

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