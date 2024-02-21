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23 ألف جولة رقابية

2/21/2024 2:21:12 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 23 ألف جولة رقابية وإرشادية على أسواق الأنعام والمسالخ خلال عام 2023، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.
وأسفرت الجولات عن ضبط 38 ألف رأس من الأنعام غير صالحة للاستهلاك، وجرى إتلافها والتخلص منها بالأساليب البيئية الصحيحة، إضافة إلى رصد 194 مخالفة، وضبط 350 من العمالة المخالفة، وتقديم 127 إنذارًا لعددٍ من المسالخ ومواقع المزادات وسوق أعلاف المنطقة.
ويواصل الفرع جهوده لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم في المسالخ، ومتابعة الأنعام الواردة للسوق من خلال الفرق الميدانية، والتحقق من وجود لائحة بقائمة أسعار الذبح في جميع المسالخ، إلى جانب التأهب لعملية تنظيم التوافد تزامنًا للإقبال المتوقع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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