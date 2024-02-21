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تدوير مليون طن مخلفات صلبة

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات خلال العام الماضي 2023 إعادة تدوير 1.013.458 طناً من النفايات والمخلفات الصلبة، وذلك في المردم البيئي الهندسي.
وأوضحت أمانة الأحساء أن كميات المخلفات الصلبة الواردة لمحطة فرز وتدوير المُخلفات الإنشائية تضمنت 972.172 طن مخلّفات إنشائية، و 39286 طن مُخلّفات خضراء، و 2000 طن من المُخلّفات ذات الحجم الكبير.
وأكدت الأمانة أن المردم البيئي الهندسي يُسهم في عملية الاستدامة البيئية من خلال فرز وتدوير النفايات وإعادة الاستفادة منها في العديد من الصناعات، مبينة أن عملية معالجة النفايات تخضع طبقاً للضوابط والاشتراطات البيئية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمركز الوطني لإدارة النفايات للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات.
وأفادت أن المردم البيئي الهندسي يضم 3 محطات متمثلة في محطة فرز النفايات المنزلية، ومحطة فرز المخلّفات الإنشائية والتي يتم من خلالها فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية وإعادتها بهيئة منتجات يُستفاد منها في صناعات متعددة منها، طبقات تحت الأساس للطرق، صناعة الطابوق والطوب المستخدم في إنشاء الأرصفة، مواد إنشائية للحدائق والتجميل، إضافة إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الناتج عن المردم وتعمل على تحويل الغاز الناتج عن تحلل النفايات إلى طاقة كهربائية.

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