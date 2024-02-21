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5 شواطئ مؤهلة لمرتادي جدة

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) فعّلت أمانة محافظة جدة 5 شواطئ لمرتادي المحافظة، وهي ((اللؤلؤ، وشعارة، ورابغ، والليث، والقنفذة)) من خلال إعادة التأهيل وتوفير منقذين ومنقذات معتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، الذين يستمر وجودهم من شروق الشمس إلى غروبها.
وأوضح وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية، كابتن بحري ثامر نحاس، أن هذه الشواطئ المفعلة تشمل 16 كرسيا للإنقاذ، و12 قاربا متخصصا، لافتا إلى وجود 23 مراقبا و59 منقذا ومنقذة في وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية التابعة لأمانة محافظة جدة، المكونة من 3 فرق ((الإنقاذ، والرقابة البحرية، والرقابة على المنتجعات)).
وبيّن ((نحاس)) أن مهام فريق الرقابة البحرية تتمثل في التأكد من أدوات السلامة والأجهزة الملاحية ومتطلبات القطاعات ذات العلاقة من خلال جولات بحرية على المناطق الموكلة للأمانة، بينما يقدم فريق الإنقاذ خدمات الإنقاذ والسلامة على الشواطئ ومناطق السباحة. في حين تتمثل مهام فريق الرقابة على المنتجعات في التأكد من التزام المنتجع بتوفير أدوات السلامة والإنقاذ حسب قائمة الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، المتضمنة أدوات وتجهيزات السلامة المائية للمسابح والشواطئ، والتأكد من توفير منقذين مرخصين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وذلك عبر جولات دورية على المنتجعات.
وبلغ عدد الجولات التي نفذتها وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية خلال العام الماضي 1561 جولة، شملت تنفيذ 9 إزالات، وأعمال نظافة في مواقع ضمن نطاق خور أبحر، إلى جانب إزالة تشوهات بصرية من الأراضي المجاورة لشاطئ الكوكيان.

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