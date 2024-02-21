Wednesday, 21 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاق صومالي تركي لردع إثيوبيا

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الصومال اتفاقا دفاعيا مع تركيا، يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقد وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير، وهزت الوثيقة الصومال، التي قالت إنها مستعدة لخوض حرب بسببها، لأنها تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها. بينما تقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
ووصف رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه ((يوم تاريخي للبلاد))، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: ((سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية)).

MENAFN21022024000089011017ID1107881917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث