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403 مليون دولار حاجة أفغانستان للتعافي من زلزال

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما استمرت تبعات أحد أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ أفغانستان، قالت الأمم المتحدة إن غرب أفغانستان بحاجة إلى أكثر من 400 مليون دولار، للتعافي وإعادة البناء، بعد الزلزال المدمر الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل نحو 2000 شخص.
وقد دمر الزلزال، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، قرى بأكملها في مقاطعة هيرات. كما خلّف الآلاف من الجرحى والمشردين. وبعد مرور أشهر، لا يزال الناجون يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم.
وفي تقرير جديد للأمم المتحدة، صدر بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، قدّر أن هناك ((حاجة ملحة إلى 402.9 مليون دولار، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار الحيوية في الإقليم)).
إستراتيجيات التعافي
وقال التقرير إن إستراتيجيات التعافي يجب أن تعطي الأولوية لاستعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وبناء مساكن آمنة ضد الزلازل، خاصة للعائلات الأكثر تضررا، لافتا إلى أن تقييمه الاحتياجات العاجلة يعتمد على البيانات الميدانية والمعلومات المتاحة للجمهور والتحليلات عن بُعد.
ويمثّل التقرير أول تقييم مشترك منذ أغسطس 2021، ويُظهر عزمًا دوليًا على تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة من الكوارث، ودعم تعافيها.
وقد مسح التقرير نحو تسع مناطق، تضم نحو 2.2 مليون شخص، وقدم تحليلا تفصيليا لأعداد المتضررين، بما في ذلك فئات مثل النساء الحوامل والرضع والأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقا للتقرير، كانت مناطق هيرات وإنجيل وزنداجان هي الأكثر تضررا، ومعاناة المجتمعات الريفية والضعيفة أكثر من غيرها.

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