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سفراء يشددون على دور الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الدولية

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد مجموعة من السفراء المشاركين في جلسة "الدبلوماسية من أجل عالم مزدهر" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى السعودي للإعلام بالرياض اليوم، على أهمية الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات وتهدئة النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتعايش والتعاون والازدهار للشعوب.
وتحدث المشاركون عن الدبلوماسية السعودية نموذجاً بارزاً وفعالاً في تحقيق هذه التوجهات إقليمياً ودولياً، لا سيما أنها تتصف بالحيوية والديناميكية والمبادرة وتمثل نموذجاً إيجابياً عالمياً يسعى إلى ازدهار العالم وأمنه واستقراره.
وقال نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى الرياض إن العالم أصبح أكثر تعقيداً في العقد الأخير، لا سيما أن بعض الدول ترفض النظام العالمي القديم، مشيراً إلى أن السعودية لديها مرونة في التحول والتغيير.
أما باسكال غريكوار السفير البلجيكي في السعودية فأكد أن الدبلوماسية التقليدية عجزت عن التوصل إلى الأسباب الحقيقية للصراعات، وبالتالي عجزت عن جعل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أكثر فعالية في إدارة النزاعات.
ولفت دام بونتام السفير التايلندي، إلى أن الدبلوماسية أداة لتعزيز السلام والتواصل الفعّال، وتنمية علاقات الصداقة وجسور الوئام والمحبة بين دول العالم، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تمثل حصناً لمنع وقوع النزاعات وتعزيز قيم التعايش الإنساني بين الشعوب.
وتطرق أحمد فاروق السفير المصري، إلى أن الدبلوماسي ليس موظفاً تقليدياً ولكنه يعمل على مدار الوقت، ومن المواصفات التي يجب أن تتوفر لديه القدرة على تحسين العلاقات.
وأشار ضياء الدين سعيد بامـخرمة سفير جيبوتي إلى أن الدبلوماسية أصبحت مرتبطة بالإعلام بصورة كبيرة وأبرز مثال على ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت شكلاً من أشكال الإعلام والدبلوماسية في الوقت ذاته.

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