الرئيس التونسي يكرر تهديداته مع إضراب الغنوشي

(MENAFN
- Al Watan) قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني: ((لن نقبل أن يفلت أحد من المحاسبة، ومن حق الشعب أن يسترجع ثروته وبلاده))، حيث كشف زَيف بعض السياسيين الذين كانوا يدعون معارضتهم الإخوان في السابق، ثم باتوا في حلف معها، ومنهم زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، الذي أعلن إضرابه عن الطعام.
وأكد سعيد ضرورة ((تطهير كل مؤسسات الدولة من الذين عبثوا بها))، داعيا القضاء إلى أن ((يكون على موعد مع التاريخ حين يسلط الجزاء على كل من خالفوا القانون)).
والاثنين الماضي، أعلن راشد الغنوشي، من محبسه في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية، دخوله إضرابا عن الطعام، بحسب ما أعلنت حركة النهضة الإخوانية في بيان.
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