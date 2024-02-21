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الرئيس التونسي يكرر تهديداته مع إضراب الغنوشي

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني: ((لن نقبل أن يفلت أحد من المحاسبة، ومن حق الشعب أن يسترجع ثروته وبلاده))، حيث كشف زَيف بعض السياسيين الذين كانوا يدعون معارضتهم الإخوان في السابق، ثم باتوا في حلف معها، ومنهم زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، الذي أعلن إضرابه عن الطعام.
وأكد سعيد ضرورة ((تطهير كل مؤسسات الدولة من الذين عبثوا بها))، داعيا القضاء إلى أن ((يكون على موعد مع التاريخ حين يسلط الجزاء على كل من خالفوا القانون)).
والاثنين الماضي، أعلن راشد الغنوشي، من محبسه في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية، دخوله إضرابا عن الطعام، بحسب ما أعلنت حركة النهضة الإخوانية في بيان.

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