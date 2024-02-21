Wednesday, 21 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتباكات مستمرة بين الشرطة والمزارعين الهنود

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف آلاف المزارعين الهنود مسيرتهم إلى العاصمة، بعد فشل المحادثات مع الحكومة في إنهاء الجمود بشأن مطالبهم بأسعار مضمونة للمحاصيل.
وبدأ المزارعون مسيرتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي، لكن تم إيقافهم على بُعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلا) من نيودلهي عندما أطلقت الشرطة عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأصبحت حدود البنجاب المشتركة مع ولاية هاريانا مواقع احتجاج للمزارعين الذين يحاولون الوصول إلى نيودلهي، حيث يعد غالبية المزارعين المحتجين من الولايتين.
وقالت شرطة هاريانا، في منشور على موقع ((X))، إن 12 ضابطًا أصيبوا بعد أن هاجمهم المتظاهرون بالعصي ورشقوهم بالحجارة. وأضاف المنشور أن المتظاهرين استخدموا مسحوق الفلفل الحار في إشعال النار، ما جعل من الصعب على الضباط التنفس.
وتعتزم السلطات احتواء المظاهرة، التي جددت حركة اندلعت منذ أكثر من عامين عندما اعتصم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي المدينة لأكثر من عام، ما أجبر رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، على إلغاء قوانين الزراعة الجديدة في منطقة كبرى.

MENAFN21022024000089011017ID1107881913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث