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عمل يجسد دور المرأة في العرضة

2/21/2024 2:21:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أنتج فريق عمل، للمرة الأولى، عملا فنيا يتحدث عن دور المرأة السعودية بالمشاركة في المورث الشعبي ((العرضة)) من خلال الكشف عن وثيقة شعرية للشاعرة موضي الدهلاوي في عهد الدولة السعودية الأولى، وما تحتويه قصائدها من عزيمة وبث للحماس وتشجيع الفرسان.
وعملت شركة ((تحدث العربية)) على الكشف عن القصيدة التي نسجتها المرأة السعودية من خلال منتج فني، بهدف نشر الوثيقة على نطاق واسع، والتعريف بدور المرأة حينذاك في المشهد الملحمي.
وتزامنا مع الاحتفال بـ((يوم التأسيس))، أنتجت الشركة هذا العمل من خلال عمل العرضة السعودية على إيقاع الكلمات الشعرية الرنانة المكتنزة بالمعاني الحماسية لموضي الدهلاوي، التي ارتبطت تاريخيًا بالمناسبات الحربية؛ وذلك لإشعال الحماسة، وتحفيز الهمم، والتعبير عن الفرح، وبمشهد ملحمي في قالب إبداعي، يشارك فيه الفرسان والخيول والطبول، في إطار فلكلور شعبي برؤية سينمائية فريدة.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ((تحدث العربية))، عبدالإله الأنصاري، إلى خصوصية العرضة السعودية في امتدادها الزمني أولًا، ثم في ارتباطها الوثيق بالفرد السعودي كواحدة من رمزياته الدالة على شخصيته، وعلاقته بالمكان، وكسلوك حركي يحمل في طياته خطاب الهوية والتاريخ.
وأوضح: ((العمل الذي تم تقديمه هو إعادة تجسيد لإحدى أقدم قصائد العرضة، ومن واجبنا كشركات صناعة المحتوى أن نُبرز المعلومات الفريدة، ونشارك العالم تاريخنا بقالب إبداعي مميز ومختلف)).
بينما قالت مديرة تطوير أعمال ((تحدث العربية))، عالية المقرن: ((المرأة كان لها دور كبير خلال فترات التأسيس، فلم تكن في منأى عن الإسهام الفعال في نسج الأبيات التي تُذكي الحماسة، وتدفع المقاتلين بشجاعة وبسالة، بل كان دورها بارزًا وحضورها قويًّا ونظرتها ثاقبة))، مضيفة: ((يعد هذا العمل الفني امتدادًا لتمكين المرأة الحالي، ونجاحها، وإسهاماتها الفاعلة، ودورنا أن نعكس هذه القوة النسائية عبر تجسيد شخصية موضي الدهلاوي)).
ويعد هذا العمل امتدادًا للجهود الملموسة والأثر الجليّ لـ((تحدث العربية)) في الحفاظ على الهوية العربية بشكل عام، والمحلية بشكل خاص. ومن تلك الجهود حملتها الأخيرة ((رسالة طفل عربي))، التي لاقت رواجًا كبيرًا في الأوساط المحلية والعربية.

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