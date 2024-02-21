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إزالة تكيس زلالي من أربعينية

2/21/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق العظام الجراحي في مستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي من إزالة تكيس زلالي من مفصل الكتف لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما.
وفي التفاصيل، أوضح قائد الفريق الطبي الدكتور فهد عريشي، استشاري عظام أطراف علوية، أن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني ألما مزمنا في مفصل الكتف وصعوبة في الحركة وتيبس في المفصل.
وأضاف الدكتور عريشي أنه على الفور أجرى الفريق الطبي الفحوص الطبية اللازمة، واتضح وجود تكيس زلالي في مفصل الكتف، وبحاجة لتدخل جراحي.
وبيّن أن الفريق الطبي أجرى عملية بالمنظار الجراحي، تمت من خلالها إزالة الكيس الزلالي وتحرير الأنسجة، وذلك بمشاركة طبيب التخدير الدكتور مدحت الحنتيري، وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

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