إزالة تكيس زلالي من أربعينية

(MENAFN
- Al Watan) تمكن فريق العظام الجراحي في مستشفى الملك فهد المركزي بتجمع جازان الصحي من إزالة تكيس زلالي من مفصل الكتف لمريضة تبلغ من العمر 48 عاما.
وفي التفاصيل، أوضح قائد الفريق الطبي الدكتور فهد عريشي، استشاري عظام أطراف علوية، أن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني ألما مزمنا في مفصل الكتف وصعوبة في الحركة وتيبس في المفصل.
وأضاف الدكتور عريشي أنه على الفور أجرى الفريق الطبي الفحوص الطبية اللازمة، واتضح وجود تكيس زلالي في مفصل الكتف، وبحاجة لتدخل جراحي.
وبيّن أن الفريق الطبي أجرى عملية بالمنظار الجراحي، تمت من خلالها إزالة الكيس الزلالي وتحرير الأنسجة، وذلك بمشاركة طبيب التخدير الدكتور مدحت الحنتيري، وتكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.
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