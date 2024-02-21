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أرشفة 300 وثيقة ومخطوطة في كتاب

2/21/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية تبنى الجمعية إصدار كتاب متخصص، يجمع مخطوطات ووثائق تتجاوز الـ300 وثيقة ومخطوطة في شتى العلوم لـ30 مشاركًا، يمثلون مكتبات ((أفراد وأسر)) في الأحساء، بينها مخطوطات من القرون السادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة الهجرية، وذلك وفق منهجية علمية ((أكاديمية))، وآلية تُبرز قيمة المادة العلمية للمخطوطات والوثائق، مع إعادة كتابة التعريف كاملًا، والمقدمة، والعنوان، والمؤلف، والناسخ، وسنة التأليف، وسنة النسخ، والشرح، والتحقيق.
أسماء العملات
أشار عضو مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية، علي المهيدب، إلى أن الكتاب، المزمع جمعه وإصداره، يمثل أرشفة لمخطوطات ووثائق الأسر والأفراد في الأحساء، وفرزها بالطرق الحديثة، وإخراجها وإتاحتها للجميع، لتكون شعاعا ثقافيا لإبراز تاريخ المحافظة، مبينا أن اللجنة العلمية في المعرض اشترطت لمشاركة المخطوطة ووثيقة أن تكون ((أصلية)) فقط، ولافتًا إلى أن هناك معارض تاريخية أخرى مقترحة، من بينها: أسماء العملات الدارجة في المخطوطات، ومعاني الكلمات الدارجة في الزراعة، ومعارض بمسارات أخرى متعددة، يستفيد منها الباحثون والأكاديميون والمهتمون بالمخطوطات والوثائق.
الزخارف القديمة
أضاف المهيدب أن الجهة المختصة في الجمعية بصدد إصدار عدة كتب متخصصة في التراث والزخارف القديمة لمختلف مناطق المملكة، ومن بينها الأحساء، وذلك على غرار الكتاب الذي أصدرته الجمعية أخيرًا للتراث والزخارف النجدية، بجانب الاستفادة من المواسم السياحية في مختلف مناطق المملكة من نوفمبر إلى مارس (اعتدال الأجواء) في إطلاق معارض وفعاليات متخصصة، لخدمة الثقافة بشكل عام، والتراث والتاريخ بشكل خاص، داعيًا الجميع إلى إتاحة كل الوثائق التي يمتلكونها، حتى يمكن الجميع من الاستفادة منها، سواء في تاريخ المنطقة أو أعلام أو مشايخ أو كتّاب أو شخصيات المنطقة، لمعرفة الأحساء قبل مئات السنوات في مجالات متنوعة.
قراءتان.. رسم ومعنى
أبان رئيس قسم المخطوطات في مكتبة الملك فهد الوطنية، الباحث إبراهيم اليحيى، أن قراءة المكتوب بخط اليد في المخطوطات والوثائق تحتاج تدريبا ومرانا وطول معاناة، ليصل المرء إلى مستوى يتحقق معه قراءة كثير من النصوص بيسر وسهولة، فكل ناسخ أو كاتب له طريقة معينة في رسم الحروف، وقد تتغير أشكال رسم الكاتب الواحد بحسب الحال عند تغير القلم أو كان في حالة نفسية غير مستقرة أو في حالة كبر أو برد شديد، أو غير ذلك من الحالات المؤثرة على شكل الكتابة، حيث إن هذه الحالات تؤثر على حسن الكتابة وجودتها، فضلًا عن ضبطها وخلوها من التصحيف أو التحريف.
وقال اليحيى: ((هناك قراءتان: قراءة رسم، بحيث تقرأ النص المرسوم أمامك، وعدم الالتفات لأي شيء آخر، لا سياق ولا علم سابق، وقراءة معنى، لمحاولة التوفيق بين النص المرسوم والمعنى المراد وفقًا للسياق أو سلامة النص أو ما شابه ذلك)).

MENAFN21022024000089011017ID1107881910

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