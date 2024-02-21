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ضياء تنهي معاناة 40 كفيفا بعسير

2/21/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية ضياء للإعاقة البصرية بمنطقة عسير مشروع العمليات الجراحية للمكفوفين ((استباق العمى))، لخدمة من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة، والذين يعانون من مشاكل في العيون بهدف تحسين حياتهم والحفاظ على بصرهم من التلف والتدهور، وذلك في إطار برامجها ومبادراتها النوعية المقدمة للمستفيدين.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، المهندس عبدالله الوادعي، أن المشروع استهدف المستفيدين الذين يعانون من مشاكل في العيون، بهدف تحسين حياتهم والحفاظ على بصرهم من التلف والتدهور، وذلك لتحقيق الأثر النفسي والصحي للمريض، والأهداف العائدة عليه وعلى أسرته.
وأشار الوادعي إلى أن المشروع استفاد منه 40 كفيفًا بتكلفة 190 ألف ريال، وذلك بدعم من منصة إحسان التي كان لها الدور الكبير في إنهاء معاناة عدد كبير من المستفيدين بالجمعية، والذين كانوا يعانون من مشاكل في العيون أثّرت على جودة حياتهم، وصعّبت عليهم عيش الحياة بشكل مستقر.

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