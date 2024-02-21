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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان

2/21/2024 2:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس طاجيكستان الرئيس إمام علي رحمان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة، بالرياض، سفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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