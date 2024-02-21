فاو تطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“فاو” أنها ستطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في جمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل.
وذكر بيان ل”فاو” اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يقدم مشروع“تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة” بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما سلامة الأغذية وصحة النبات.
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وأضاف أنه كجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ويندرج المشروع – الذي شاركت في التوقيع عليه الحكومة المصرية – ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الإفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.
وتتمتع مصر ومنظمة“فاو” بشراكة طويلة الأمد، حيث توجد ممثلية للمنظمة في البلاد منذ عام 1978، وهذا العام ستقدم منظمة الأغذية والزراعة لمصر أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة فريدة من نوعها يتوسع استخدامها بشكل مضطرد، والتي تم تصميمها لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية بطريقة شاملة، من خلال النظر إلى سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وسوق التجزئة والمستهلكين.
ومن المقرر أن يقوم فريق من خبراء منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة السلطات المختصة في مصر في مجال سلامة الأغذية من خلال خطوات التقييم المختلفة، والتي تبلغ ذروتها بوضع مجموعة من التوصيات وإطار استراتيجي لتسهيل تنفيذها، كما يهدف المشروع إلى مساعدة مصر في الالتزام بالمعايير الدولية التي ستسمح بمزيد من التنسيق والتجارة في المنطقة.
وسيتم إطلاق المشروع وإجراء التدريب في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الحالي، والذي سيتضمن عروضا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وأيضا على مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع، وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881907
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