فاو تطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصري

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“فاو” أنها ستطلق مشروعا لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في جمهورية مصر العربية الأسبوع المقبل.

وذكر بيان ل”فاو” اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يقدم مشروع“تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة” بقيمة 6.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة والمؤسسات الرائدة الأخرى في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لبناء تعزيز القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسيين؛ هما سلامة الأغذية وصحة النبات.

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وأضاف أنه كجزء من مكون سلامة الأغذية، سيتم إجراء تقييم للنظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر، حيث سيقوم فريق من خبراء سلامة الأغذية من منظمة الأغذية والزراعة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية المختصة بسلامة الأغذية في مصر وأصحاب المصلحة المعنيين، لتقييم فعالية النظام الوطني للرقابة على الأغذية ووضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية في البلاد.

ويندرج المشروع – الذي شاركت في التوقيع عليه الحكومة المصرية – ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لإفريقيا الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع شعبة المفوضية الإفريقية للاقتصاد الريفي والزراعة.

وتتمتع مصر ومنظمة“فاو” بشراكة طويلة الأمد، حيث توجد ممثلية للمنظمة في البلاد منذ عام 1978، وهذا العام ستقدم منظمة الأغذية والزراعة لمصر أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة فريدة من نوعها يتوسع استخدامها بشكل مضطرد، والتي تم تصميمها لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية بطريقة شاملة، من خلال النظر إلى سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع وسوق التجزئة والمستهلكين.

ومن المقرر أن يقوم فريق من خبراء منظمة الأغذية والزراعة بمساعدة السلطات المختصة في مصر في مجال سلامة الأغذية من خلال خطوات التقييم المختلفة، والتي تبلغ ذروتها بوضع مجموعة من التوصيات وإطار استراتيجي لتسهيل تنفيذها، كما يهدف المشروع إلى مساعدة مصر في الالتزام بالمعايير الدولية التي ستسمح بمزيد من التنسيق والتجارة في المنطقة.

وسيتم إطلاق المشروع وإجراء التدريب في القاهرة في الفترة من 25 إلى 28 فبراير الحالي، والذي سيتضمن عروضا تقديمية ومناقشات ودراسات حالة لتدريب المختصين التابعين للسلطات المختصة على الجوانب الفنية للأداة وأيضا على مسؤوليات وأنشطة كل منهم في مجال المراحل اللاحقة للمشروع، وتشمل الأنشطة جمع البيانات عبر نظام مراقبة الأغذية بأكمله.

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