البترول: بدء البحث الجيوفيزيائي الجوي للتنقيب عن الذهب باستخدام الهليكوبتر

MENAFN - Al-Borsa News) شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 بين شركة خدمات البترول الجوية وشركة (جيوتك) Geotech على إجراء البحث الجيوفيزيائي الجوي للتنقيب عن الذهب باستخدام طائرات الهليكوبتر.

ووقعت شركة خدمات البترول الجوية العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة (باريك جولد) بالصحراء الشرقية مع شركة (جيوتك)، وذلك باستخدام أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام أحدث التقنيات.

موضوعات“طاقة” تخطط للتوسع فى مجال التقاط وتخزين ثانى أكسيد الكربون البترول: شركتا“إيبروم” و”تكنيب إنيرجيز” تتعاونان في مشروعات تحول الطاقة توقيع مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول

ويمثل هذا الاتفاق نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن بجمهورية مصر العربية.

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