البترول: بدء البحث الجيوفيزيائي الجوي للتنقيب عن الذهب باستخدام الهليكوبتر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 بين شركة خدمات البترول الجوية وشركة (جيوتك) Geotech على إجراء البحث الجيوفيزيائي الجوي للتنقيب عن الذهب باستخدام طائرات الهليكوبتر.
ووقعت شركة خدمات البترول الجوية العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة (باريك جولد) بالصحراء الشرقية مع شركة (جيوتك)، وذلك باستخدام أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام أحدث التقنيات.
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ويمثل هذا الاتفاق نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن بجمهورية مصر العربية.
المصدر:
MENAFN21022024000202011048ID1107881905
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